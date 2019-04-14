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Crystal Palace 1 - 3 Manchester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaştı. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Manchester City 3-1'lik skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

Crystal Palace 1 - 3 Manchester City

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 15. ve 63. dakikalarda Sterling ile 90. dakikada Jesus'tan geldi. Crystal Palace'ın tek sayısını ise 81. dakikada Milivojevic kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 9. galibiyetini alarak puanını 83 yaptı. Crystal Palace ise 39 puanla 13. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City evinde Tottenham ile kritik bir maça çıkacakken, Crystal Palace ise deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
crystal palace Manchester City

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