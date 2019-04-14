Crystal Palace 1 - 3 Manchester City

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 15. ve 63. dakikalarda Sterling ile 90. dakikada Jesus'tan geldi. Crystal Palace'ın tek sayısını ise 81. dakikada Milivojevic kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 9. galibiyetini alarak puanını 83 yaptı. Crystal Palace ise 39 puanla 13. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City evinde Tottenham ile kritik bir maça çıkacakken, Crystal Palace ise deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.

