Crystal Palace 2-3 Chelsea (Maç Sonucu)

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, 6. dakikada Oliver Giroud ile öne geçti. Pulisic 27. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Crystal Palace, yıldız futbolcusu Zaha'nın 34. dakikada attığı gol ile farkı 1'e indirdi. İlk yarı bu skorla bitti. T. Abraham 71. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Golden 1 dakika sonra Benteke skoru belirleyen golü kaydetti. Müsabaka Chelsea'nin 3-2 üstünlüğü ile bitti.



