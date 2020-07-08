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Crystal Palace 2-3 Chelsea (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.07.2020 01:33 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Crystal Palace evinde Chelsea'yi ağırladı. Tam 5 gole sahne olan mücadelede Chelsea 3 puanı kazandı. Chelsea. Crystal Palace deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.

Crystal Palace 2-3 Chelsea (Maç Sonucu)

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, 6. dakikada Oliver Giroud ile öne geçti. Pulisic 27. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Crystal Palace, yıldız futbolcusu Zaha'nın 34. dakikada attığı gol ile farkı 1'e indirdi. İlk yarı bu skorla bitti. T. Abraham 71. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Golden 1 dakika sonra Benteke skoru belirleyen golü kaydetti. Müsabaka Chelsea'nin 3-2 üstünlüğü ile bitti.


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