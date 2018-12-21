SPOR

Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Ocak ayında büyük bir değişim hedefleyen Galatasaray’da transfer harekâtı bütün hızıyla devam ediyor...

Öncelik santrfor transferi olsa da bütün bölgeler için sıcak temaslar sürüyor.

Galatasaray'da ayrılık

Hafta başında sürpriz bir şekilde Garry Rodrigues’in menajerinden teklif alan Galatasaraylı yetkililer, Yeşil Burun Adalı futbolcunun, satışı konusunda temsilcisine yetki verdi.

Hafta başında sürpriz bir şekilde Garry Rodrigues’in menajerinden teklif alan Galatasaraylı yetkililer, Yeşil Burun Adalı futbolcunun, satışı konusunda temsilcisine yetki verdi.

Crystal Palace ile birlikte birkaç İngiliz takımının daha kıskacında olan Rodrigues için 10 milyon avrolar konuşuluyor.

Crystal Palace ile birlikte birkaç İngiliz takımının daha kıskacında olan Rodrigues için 10 milyon avrolar konuşuluyor.

Galatasaray’ın koyduğu barem ise 15 milyon Euro.

Galatasaray’ın koyduğu barem ise 15 milyon Euro.

Sarı-kırmızılı kulübe istediği rakam önerilirse Cimbom kanat oyuncusunu satacak ve Rodrigues’ten gelecek para sarı-kırmızılıların transferde hareket alanını bir hayli genişletecek. (TÜRKİYE)

Sarı-kırmızılı kulübe istediği rakam önerilirse Cimbom kanat oyuncusunu satacak ve Rodrigues’ten gelecek para sarı-kırmızılıların transferde hareket alanını bir hayli genişletecek. (TÜRKİYE)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Garry Rodrigues crystal palace İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

Galatasaray'da ayrılık

Mehmet Demirkol: Ocak ayında Belhanda ve Feghouli'den daha iyisi bulunmaz

Galatasaray için Adebayor açıklaması

Galatasaraylı Eren Derdiyok'a Schalke 04 talip oldu

G.Saray'a Eren müjdesi! Talip çıktı

Galatasaray'da Belhanda takımla çalışmalara başladı

G.Saray'a Belhanda müjdesi

Galatasaray Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzattı

Yıldız isim G.Saray'la imzaladı!

Flamengo'dan Mariano açıklaması

Flamengo açıkladı! Mariano...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.