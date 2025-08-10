SPOR

Crystal Palace, tarihinde ilk kez Community Shield şampiyonu oldu! Finalde Liverpool'u geçti...

Crystal Palace, Community Shield finalinde normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Liverpool’u seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti ve tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Burak Kavuncu

İngiltere’de Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup Şampiyonu Crystal Palace arasında oynanan Community Shield finalinde kazanan Crystal Palace oldu.

Wembley Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada maça hızlı başlayan Liverpool, 4. dakikada yeni transferi Hugo Ekitike’nin golüyle perdeyi açtı. Crystal Palace ise 17. dakikada penaltıdan Jean-Philippe Mateta’nın golüyle eşitliği sağladı. Ancak Kırmızılar, sadece 4 dakika sonra bir diğer yeni Jeremie Frimpong ile 2-1 öne geçerek yeniden üstünlüğü sağladı. İkinci yarıda 77. dakikada Ismaila Sarr sahneye çıkarak 2-2 yaptı ve statü gereği maç direkt penaltılara kaldı.

PENALTILAR SONUCU BELİRLEDİ!

Crystal Palace, tarihinde ilk kez Community Shield şampiyonu oldu! Finalde Liverpool u geçti... 1

Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Crystal Palace, toplamda 5-4’lük skorla galip geldi ve Community Shield kupasını tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

