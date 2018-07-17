CSKA Moskova, Daniel Hackett’i kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Rus ekibi CSKA Moskova, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Bu kapsamanda Moskova, yıldız basketbolcu Daniel Hackett ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesin konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İtalya Milli Takım forması da giyen Hackett son olarak Alman temsilcisi Brose Bamberg’de oynadı.
Geçtiğimiz sezon Bamberg ile THY Euroleague’de 26 maçta 23.58 dakika süre alan yıldız basketbolcu, 9.6 sayı, 3.4 asist ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
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