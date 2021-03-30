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CSKA Moskova, Mike James'i kadro dışı bıraktı

30.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSKA Moskova, Amerikalı yıldızı Mike James'i Itoudis'in kararıyla kadro dışı bıraktı ve sezonun geri kalanında oynatmayacağını duyurdu.

CSKA Moskova, Mike James'i kadro dışı bıraktı

CSKA Moskova, Mike James'i kadro dışı bıraktı. CSKA'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın oyun kurucusu Mike James, bundan sonraki CSKA maçlarında forma giymeyecektir. Bu karar başantrenörümüz Dimitris Itoudis tarafından alınmıştır" denildi.

Bu sezon THY Euroleague'de 30 maçta 10 mağlubiyet alan CSKA Moskova, ikinci sırada kaldı. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 30 maçın 27'sine çıkan ve 16'sında ilk 5'de yer alan Mike James, 31.1 dakika ortalama süre aldı ve 19.3 sayı, 5.7 asist ve 3.1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

(SPORX)

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