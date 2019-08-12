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CSKA Moskova, Mike James'i kadrosuna kattı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 12.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li oyun kurucu Mike James'i transfer etti.

CSKA Moskova, Mike James'i kadrosuna kattı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li oyun kurucu Mike James'i transfer etti.

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, Olimpia Milano'dan Mike James ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Mike James, THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "sayı kralı" olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol THY Avrupa Ligi cska moskova Mike James

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