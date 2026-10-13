CSKA Sofya - Monaco Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

CSKA Sofya ile Monaco, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Balgarska Armia stadyumunda karşı karşıya geliyor.
CSKA Sofya, son dönemdeki iyi formunu sürdürmek için Monaco'yu ağırlıyor. İki takımın da Avrupa'daki mücadelesi önemli bir seviye taşıyor.
CSKA Sofya (Bulgaristan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 11 gol atıp 5 gol yedi.
Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.
CSKA Sofya, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir form grafiği sergiliyor. Buna karşın, Monaco da UEFA Konferans Ligi'ndeki son 2 maçını kazanarak bu kulvarda etkili bir başlangıç yaptı.
CSKA Sofya kadrosunda Tamimou Ouorou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Mohamed Brahimi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Monaco kadrosunda Folarin Balogun (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Monaco kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Paris Brunner, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Aleksandr Golovin.
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