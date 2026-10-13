CSKA Sofya - Monaco Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi CSKA Sofya Perşembe 19:45 Monaco

CSKA Sofya ile Monaco, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Balgarska Armia stadyumunda karşı karşıya geliyor.

CSKA Sofya, son dönemdeki iyi formunu sürdürmek için Monaco'yu ağırlıyor. İki takımın da Avrupa'daki mücadelesi önemli bir seviye taşıyor.

Lig Durumu Monaco 1. Fransa Ligue 1 O 6 G 4 B 2 M 0 P 14 10 Attığı Gol 5 Yediği Gol +5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Monaco 10 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı M Monaco Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 1 / 0 Gol 4 – 2

CSKA Sofya (Bulgaristan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 11 gol atıp 5 gol yedi.

Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri CSKA Sofya tüm kulvarlar CSKA 1948 Sofya 2-3 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Lokomotiv Plovdiv 1-1 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

Lokomotiv 1929 0-2 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

CSKA Sofya 4-1 Arda Kardzhali Bulgaristan 1. Ligi G

Levski Sofya 2-4 CSKA Sofya Bulgaristan Süper Kupası G Monaco B G B G G tüm kulvarlar Monaco 2-2 Toulouse Fransa Ligue 1 B

Monaco 2-1 Lens Fransa Ligue 1 G

Strasbourg 1-1 Monaco Fransa Ligue 1 B

Paris St Germain 1-2 Monaco Fransa Ligue 1 G

Monaco 2-0 Marsilya Fransa Ligue 1 G

Maç öncesi değerlendirme

CSKA Sofya, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir form grafiği sergiliyor. Buna karşın, Monaco da UEFA Konferans Ligi'ndeki son 2 maçını kazanarak bu kulvarda etkili bir başlangıç yaptı.

Eksik Oyuncular CSKA Sofya 2 eksik Tamimou Ouorou Mohamed Brahimi Monaco 1 eksik Folarin Balogun

CSKA Sofya kadrosunda Tamimou Ouorou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Mohamed Brahimi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Monaco kadrosunda Folarin Balogun (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Paris Brunner Monaco 4 Gol 0 Asist Aleksandr Golovin Monaco 0 Gol 3 Asist Edan Diop Monaco 1 Gol 1 Asist Eric Dier Monaco 1 Gol 1 Asist

Monaco kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Paris Brunner, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Aleksandr Golovin.