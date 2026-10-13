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CSKA Sofya - Monaco Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

CSKA Sofya, UEFA Konferans Ligi'nde Monaco ile karşılaşmak üzere sahaya çıkıyor. Her iki takımın da son dönem performansları merakla bekleniyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

CSKA Sofya - Monaco Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
CSKA Sofya
Perşembe 19:45
15.10.2026
Monaco
Stadyum: Balgarska Armia

CSKA Sofya ile Monaco, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Balgarska Armia stadyumunda karşı karşıya geliyor.

CSKA Sofya, son dönemdeki iyi formunu sürdürmek için Monaco'yu ağırlıyor. İki takımın da Avrupa'daki mücadelesi önemli bir seviye taşıyor.

Lig Durumu

Monaco

1. Fransa Ligue 1
O
6
G
4
B
2
M
0
P
14
10
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+5
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Monaco 10 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Monaco Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
4 – 2

CSKA Sofya (Bulgaristan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 11 gol atıp 5 gol yedi.

Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
CSKA Sofya

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 CSKA 1948 Sofya 2-3 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Lokomotiv Plovdiv 1-1 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi B
  • 16.09.2026 Lokomotiv 1929 0-2 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G
  • 12.09.2026 CSKA Sofya 4-1 Arda Kardzhali Bulgaristan 1. Ligi G
  • 09.09.2026 Levski Sofya 2-4 CSKA Sofya Bulgaristan Süper Kupası G
Monaco B G B G G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Monaco 2-2 Toulouse Fransa Ligue 1 B
  • 18.09.2026 Monaco 2-1 Lens Fransa Ligue 1 G
  • 12.09.2026 Strasbourg 1-1 Monaco Fransa Ligue 1 B
  • 04.09.2026 Paris St Germain 1-2 Monaco Fransa Ligue 1 G
  • 30.08.2026 Monaco 2-0 Marsilya Fransa Ligue 1 G

Maç öncesi değerlendirme

CSKA Sofya, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir form grafiği sergiliyor. Buna karşın, Monaco da UEFA Konferans Ligi'ndeki son 2 maçını kazanarak bu kulvarda etkili bir başlangıç yaptı.

Eksik Oyuncular

CSKA Sofya

2 eksik
Tamimou Ouorou Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Mohamed Brahimi Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Monaco

1 eksik
Folarin Balogun Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

CSKA Sofya kadrosunda Tamimou Ouorou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Mohamed Brahimi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Monaco kadrosunda Folarin Balogun (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Paris Brunner Paris Brunner Monaco 4 Gol 0 Asist
Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Monaco 0 Gol 3 Asist
Edan Diop Edan Diop Monaco 1 Gol 1 Asist
Eric Dier Eric Dier Monaco 1 Gol 1 Asist

Monaco kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Paris Brunner, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Aleksandr Golovin.

Sıkça Sorulan Sorular
CSKA Sofya - Monaco maçı ne zaman?

15 Ekim 2026.

CSKA Sofya - Monaco maçı saat kaçta?

19:45.

CSKA Sofya - Monaco maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

CSKA Sofya - Monaco maçında hangi oyuncular eksik?

Tamimou Ouorou, Mohamed Brahimi ve Folarin Balogun.

CSKA Sofya ve Monaco'nun ligde kaç puanı var?

CSKA Sofya'nın puanı 11, Monaco'nun puanı 14.

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Anahtar Kelimeler:
monaco
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