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Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu şarkısına sert tepki! Twitter'da gündeme oturdu

17.01.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada tepki topladı. Ünlü sanatçıya bir kesim de destek verirken Cübbeli Ahmet söz konusu şarkıya ilişkin, "Allah Âdem'e bütün isimleri öğretti buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir." dedi.

Cübbeli Ahmet'ten Sezen Aksu şarkısına sert tepki! Twitter'da gündeme oturdu

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı olarak pek çok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter gündeminin zirvesinde yer aldı.

"ALLAH'IN BU TOPLUMDAN RAZI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN YETERLİDİR"

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından Sezen Aksu'nun yeni şarkısında geçen Hazreti Adem ve Hazreti Havva için söylediği ifadeleri eleştirdi.

sezen-aksu-nun-tepki-ceken-hz-adem-ve-hz-havva-14670888_924_m

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir."

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

"Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"

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Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca
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