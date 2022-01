Çubuk'ta sokak hayvanları için Can Dostlar Kliniği kuruldu

Çubuk Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavisi için Can Dostlar Kliniği'ni kurdu.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi bahçesinde hizmet verecek klinikte, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasından tedavisine kadar birçok işlem gerçekleştirilecek.

İlçede yaşayan sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarda tedavi edilmesini sağlamak amacıyla belediye inisiyatifiyle kurulan klinikte, ameliyathane ve tedavi üniteleri bulunuyor.

Can Dostlar Kliniği Sorumlusu Bekir Kılınç, gazetecilere, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kısırlaştırma, hastalık, doğum, barınma gibi temel ihtiyaçlarının klinikte yapılmaya başlandığını söyledi.

Kliniğin önemli bir ihtiyacı ortadan kaldırdığına işaret eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda sokaktan almış olduğumuz hayvanları başta kısırlaştırma, parazit ve kuduz aşıları yapılıp tedavileri tamamlandıktan sonra belirli bir müddet müşahede altında tutuyoruz. Daha sonra tekrar aldığımız doğal yaşam ortamlarına bırakıyoruz. Özellikle de trafik kazalarıyla ilgili acil tedavileri de burada yapıyoruz. Acil müdahalelerin yapılması, hasta kedilerimizin, köpeklerimizin tedavisi için çok şükür şimdi böyle güzel bir yerimiz oldu."

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ise Çubuk'ta yaşayan her canlı için mutlu bir yaşam alanı oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Can Dostlar Kliniği de belediye olarak büyük önem verdiğimiz çalışmalarımızdan birisidir. Can dostlarımız kedi ve köpeklerin tedavilerinin daha sağlıklı yapılması için uzman veterinerlerimiz eşliğinde bu çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.