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Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur halkı yeniden Yamaç'ın etrafında kenetleniyor!

23.10.2020 23:41 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakla beklenen 100. bölümünün fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde ailesini koruyacağını bu kez Cengiz Erdenet’e söyleyen Yamaç’ın aksiyon dolu sahneleri dikkat çekiyor. Vartolu, kardeşlerine Yamaç’ı savunuyor. Cumali’nin düşünceli halleri dikkat çekerken, karşısında Çukur’u bulan Yamaç’ın neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Çukur 100. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 100. yeni bölümü 26 Ekim Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Çukur'un yeni bölümünde Cengiz’in hamlesiyle ailesinin tehlikede olduğunu gören Yamaç, Cengiz’i bile şaşırtacak bir hamle yapacak.

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ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Vartolu ve Yamaç hem Cengiz’le baş etmek hem de Çukur’u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek.

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Karaca’nın Azer’in ölümü hakkında söyleyeceği şeyler Koçovalı evinde bütün dengeleri alt üst edecek. Çukur halkı kendilerinden biri zarar görünce bir kez daha kenetlenecek. Yamaç ve Vartolu’yla birlikte nefes kesecek bir aksiyona giren gençler, Çukurlu olmanın ne demek olduğunu duygu dolu anlarla hatırlayacak.
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Yamaç, Cengiz’in görevini de yerine getirdikten sonra eski bir düşmanıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalacak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arık'ı öldürerek intikamını alan Cumali, Seren'e bir zarf vererek Çağatay Erdenet'e göndermesini istedi. Zarfın içinde Arık'ın kolyesi ve ödeştiklerine dair bir not vardı. Çağatay, Cengiz Erdenet'i arayarak notu ve kolyeyi gösterirken Arık'ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yarattı.

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Cengiz, Yamaç'a abisinin oğlunu öldürdüğünü söylerken bunun sorumlularını getirmesini istedi. Çukur bir kez daha büyük bir tehdit altındaydı. Yamaç, Çukur'a giderek Cengiz Erdenet'e karşı Cumali'yi uyarmak istedi ancak karşısında yine Çukur'u buldu. Çukur'a girmesine izin verilmeyen Yamaç, abisini uyarmaya çalışsa da Cumali, Yamaç'ı dinlemedi.

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Yamaç, Cumali'yi ve Çukur'u korumak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştü ve Cengiz Erdenet'e cinayetin arkasında başkalarının olduğunu söyledi. Olayın peşine düşerek Yakup'a ulaşmaya ve Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan Yamaç, Nedim'i de yanına alarak Yakup'u almak için baskın yaptı.

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Nedim'i Yakup ile bilerek yan yana bırakan Yamaç, ikisinin konuşmalarını Cengiz'e dinletti. Nedim, Yakup'u öldürerek kaçtı. Yamaç, Nedim'in peşine düştü ancak Nedim, Çukur'a girerek Yamaç'ın takibinden kurtulmayı başardı. Vartolu, Nedim'i almak istese de Cumali buna izin vermedi.

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Düşmanının düşmanını dostu olarak kabul eden Cumali, Nedim'i koruması altına aldı. Eli boş şekilde Cengiz Erdenet'in yanına dönen Yamaç'ı finalde ailesiyle ilgili büyük bir sınav bekliyordu.

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Cengiz, Yamaç'a abilerini ve yeğenini hedef aldığını göstererek onlarla vedalaşması gerektiğini söyledi. Oğlunun kanını yerde koymamaya kararlı olan Cengiz Erdenet, Koçovalı tüm erkekleri öldürmeye karar vermişti. Köşeye sıkışan Yamaç ailesini nasıl kurtaracaktı?

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