MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 102. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve Cumali barışacak mı?

Çukur 102. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve Cumali barışacak mı?

08.11.2020 22:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinin merakla beklenen 102. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aliço'nun Yamaç'a, Sultan'dan haber getirdiği tanıtımda ne söyleyeceği merakla beklenirken, çekilen silahlar aksiyon dolu anlara sahne oluyor. Çatışma sırasında Cumali ile Yamaç'ın birbirini koruması iki kardeş arasındaki kopmayan bağı gösterirken, "Aralarındaki kavga sona erecek mi?" sorusu akıllara geliyor.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur'un 9 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 102. yeni bölümünde Cumali ve Yamaç bir kez daha karşı karşıya geliyor.

ÇUKUR 102. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çukur (8)

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak.

Çukur (3)

Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak.

Çukur 102. yeni bölümden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Çağatay'dan Efsun'u şaşırtan teklifÇukur 102. yeni bölümden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Çağatay'dan Efsun'u şaşırtan teklif

Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek.

Çukur (6)

Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

Çukur (7)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur (4)

Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur (5)5

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Menderes Samancılar hangi rolde oynayacak?Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Menderes Samancılar hangi rolde oynayacak?
Bu da 'bebek yapma' tatili! 'Ellerini birbirlerinden...'Bu da 'bebek yapma' tatili! 'Ellerini birbirlerinden...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

Galatasaray zirveye göz kırptı... Kritik 3 puan!

Galatasaray zirveye göz kırptı... Kritik 3 puan!

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Uygar ölüyor mu? Han, İnci'ye çöp evi gösteriyor!

Yasak Elma dizisine Berk Oktay'dan sonra bir transfer daha! Mert Altınışık hangi rolde oynayacak?

Yasak Elma dizisine Berk Oktay'dan sonra bir transfer daha! Mert Altınışık hangi rolde oynayacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ıldız'ı ailesinden isteyen Kuzey'e büyük şok!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ıldız'ı ailesinden isteyen Kuzey'e büyük şok!

Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Menderes Samancılar hangi rolde oynayacak?

Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Menderes Samancılar hangi rolde oynayacak?

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattı

Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı

Babil 18. son bölüm final sahnesi! İrfan'dan Egemen ve Süleyman'a büyük tuzak! Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil'de İrfan'dan Egemen ve Süleyman'a büyük darbe!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.