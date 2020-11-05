Çukur 102. yeni bölümden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Çağatay'dan Efsun'u şaşırtan teklif

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 9 Kasım Pazartesi akşamı 102. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’un merakla beklenen 102. bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı. Çukur yeni bölümde Çağatay'ın teklifi Efsun'u şaşırtıyor. Çağatay Erdenet, "Yamaç şu anda nerede ve kiminle bilmiyorsun. Buna rağmen aileden kalan tek kişiyi öldürecek kadar ileri gittin. Aşk tatsız bir şey. Birinin sana gerçekten aşık olduğunu anlayamazsın. Ama aşık olmadığını küçücük bir şeyden anlarsın. O gün geldiğinde sana sırtımı dönmeyeceğim. Bundan emin olabilirsin" sözleriyle Efsun'a karşı hislerini açıklıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet'in geri dönüşü Yamaç'ın çözmesi gereken yeni sorunları da beraberinde getirdi. Diğer tarafta Fidan meselesinde Yamaç'ın yardım etmesi ve Çukur ile bir araya gelmesi Koçovalı kardeşler arasında geri dönülmez bir kavganın fitilini ateşledi.

Her şeyi öğrenen Cumali soluğu Vartolu'nun yanında aldı. İki kardeş arasında ipler kopma noktasına gelirken, Cumali Salih'i Çukur'dan kovdu.



Bu sırada Aliço'nun anlattığı hikayeyi dinleyen Sultan, Yamaç ve İdris hakkındaki gerçeği öğrendi.



​

Çağatay, Yamaç'tan bir sevkiyatın başında durmasını isterken, Yamaç bu sevkiyatı engellemek için plan yaptı. Cumali'nin sevkiyatı engelleyeceğini düşünen Yamaç, Akın'ın yardımıyla Cumali'ye haber uçurdu.