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Çukur 102. yeni bölümden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Çağatay'dan Efsun'u şaşırtan teklif

05.11.2020 01:52 | Son Güncelleme:
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Çukur 102. yeni bölümden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Çağatay'dan Efsun'u şaşırtan teklif

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 102. yeni bölümünden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı. Çağatay ve Efsun'un karşı karşıya olduğu sahnede Çağatay’ın Efsun’a, Yamaç’la ilgili durumuna rağmen ona sırtını dönmeyeceğini söylediği anlar dikkat çekiyor. Çağatay, Efsun'a kendisine gelmesi için bekleyeceğini söylüyor. İşte Çukur yeni bölüm ön izleme sahnesi ve son bölümde yaşananlar.

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 9 Kasım Pazartesi akşamı 102. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’un merakla beklenen 102. bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı. Çukur yeni bölümde Çağatay'ın teklifi Efsun'u şaşırtıyor. Çağatay Erdenet, "Yamaç şu anda nerede ve kiminle bilmiyorsun. Buna rağmen aileden kalan tek kişiyi öldürecek kadar ileri gittin. Aşk tatsız bir şey. Birinin sana gerçekten aşık olduğunu anlayamazsın. Ama aşık olmadığını küçücük bir şeyden anlarsın. O gün geldiğinde sana sırtımı dönmeyeceğim. Bundan emin olabilirsin" sözleriyle Efsun'a karşı hislerini açıklıyor.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet'in geri dönüşü Yamaç'ın çözmesi gereken yeni sorunları da beraberinde getirdi. Diğer tarafta Fidan meselesinde Yamaç'ın yardım etmesi ve Çukur ile bir araya gelmesi Koçovalı kardeşler arasında geri dönülmez bir kavganın fitilini ateşledi.

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Her şeyi öğrenen Cumali soluğu Vartolu'nun yanında aldı. İki kardeş arasında ipler kopma noktasına gelirken, Cumali Salih'i Çukur'dan kovdu.

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Bu sırada Aliço'nun anlattığı hikayeyi dinleyen Sultan, Yamaç ve İdris hakkındaki gerçeği öğrendi.
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Çağatay, Yamaç'tan bir sevkiyatın başında durmasını isterken, Yamaç bu sevkiyatı engellemek için plan yaptı. Cumali'nin sevkiyatı engelleyeceğini düşünen Yamaç, Akın'ın yardımıyla Cumali'ye haber uçurdu.

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Yamaç'ın sevkiyatı olduğunu öğrenen Cumali, Çukurlu gençleri de arkasına alarak harekete geçti. Yamaç'ı görünce bütün birikmiş öfkesini kardeşine saldırarak çıkarırken, tırları da içindeki mallarla birlikte patlattı.
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Yamaç'ın planıyla tüm mallar kül olurken, Çağatay'ın olacakları tahmin edip önceden sevkiyat mallarını başka bir tıra yüklediği ortaya çıktı. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali, Çukur'a destek olabilmek için kritik bir karar vererek tefeciden borç para aldı. Yaşadığı ağır olaylardan sonra soluğu yine Efsun'un yanında alan Yamaç ise bir bebeklerinin olacağını öğrenerek sevinç yaşandı.
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