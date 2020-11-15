Çukur 103. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Sefa mahalleye saldırıyor! Meke ölüyor mu?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 16 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 103. yeni bölümüne Sefa'nın mahalleye yaptığı saldırı damga vuracak. Yamaç ve Nehir'in bebekleri için hastanede oldukları tanıtımda ikilinin samimi anları ekrana gelirken, Efsun ve Çağatay'ın da yakınlaşması dikkat çekiyor.

Cengiz Erdenet'in Yamaç'a söylediği tehditkar sözler gerilimi arttırırken Çukur, büyük bir saldırı tehlikesiyle karşılaşıyor. Mahalleye gelen grubun karşısına çıkan Cumali'nin, Çukur'u korumak için neler yapacağı ise heyecanla bekleniyor.



ÇUKUR'A SİNCANLI NAMIK GELİYOR!

Çukur dizisine yeni bölümde Sincanlı Namık karakteriyle Yıldırım Şimşek de katılıyor. Sincanlı Namık'ın Yamaç'a meydan okuduğu yeni bölüm fragmanında, Çukur hakkında söylenen tehditkar sözler tansiyonu yükseltiyor. Yamaç Selim'i, yaklaşan tehlikeye karşı uyarırken Çukur'a yapılan silahlı saldırıyla tüm mahalleli büyük bir kaosun içine düşüyor. Çukur'a karşı yapılan bu saldırıya Koçovalılar'ın nasıl karşılık vereceği ise heyecanla bekleniyor.