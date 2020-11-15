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Çukur 103. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Sefa mahalleye saldırıyor! Meke ölüyor mu?

15.11.2020 20:56 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 103. yeni bölümünden 2. fragman fragman yayınlandı. Çukur'a bu defa Sefa isimli bir kişi adamlarıyla birlikte saldırıyor. Adamlarıyla mahalleye gelen Sefa'nın "Bu mahallede var ya taş üstünde taş bırakırsam bana da Sefa demesinler" sözleri dikkat çekiyor. Cumali ise mahalleye saldıran kişileri bulmaya çalışıyor. Diğer yandan ise saldırıda Meke vuruluyor. Peki Meke ölüyor mu? İşte Çukur 103. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 16 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 103. yeni bölümüne Sefa'nın mahalleye yaptığı saldırı damga vuracak. Yamaç ve Nehir'in bebekleri için hastanede oldukları tanıtımda ikilinin samimi anları ekrana gelirken, Efsun ve Çağatay'ın da yakınlaşması dikkat çekiyor.

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Cengiz Erdenet'in Yamaç'a söylediği tehditkar sözler gerilimi arttırırken Çukur, büyük bir saldırı tehlikesiyle karşılaşıyor. Mahalleye gelen grubun karşısına çıkan Cumali'nin, Çukur'u korumak için neler yapacağı ise heyecanla bekleniyor.
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ÇUKUR'A SİNCANLI NAMIK GELİYOR!

Çukur dizisine yeni bölümde Sincanlı Namık karakteriyle Yıldırım Şimşek de katılıyor. Sincanlı Namık'ın Yamaç'a meydan okuduğu yeni bölüm fragmanında, Çukur hakkında söylenen tehditkar sözler tansiyonu yükseltiyor. Yamaç Selim'i, yaklaşan tehlikeye karşı uyarırken Çukur'a yapılan silahlı saldırıyla tüm mahalleli büyük bir kaosun içine düşüyor. Çukur'a karşı yapılan bu saldırıya Koçovalılar'ın nasıl karşılık vereceği ise heyecanla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?


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Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak.

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Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek.

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Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak.

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Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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