Çukur 105. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Yamaç ve Cumali'nin büyük yüzleşmesi: Babama niye sıktın?

Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümünden çarpıcı bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Çukur'da babası İdris Koçovalı'yı Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenmesinin ardından kardeşini vuran ve mahalleden kovan Cumali, uzun zaman sonra Yamaç'la yüzleşme yaşıyor.

Yamaç'ı karşısına alan Cumali "Bütün bunların ağırlığı benim omuzlarımda. Senin yüzünden bebe senin yüzünden. Şimdi söyle babama niye sıktın" sözleriyle hesap soruyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi. Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı.

Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı. Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti. Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı.