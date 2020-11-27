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Çukur 105. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Yamaç ve Cumali'nin büyük yüzleşmesi: Babama niye sıktın?

27.11.2020 00:09 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 105. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Cumali'nin Yamaç'tan hesap sorduğu sahnede, "Babama niye sıktın, niye kendine sıkmadın?" sorusuna Yamaç'ın vereceği cevap merakla bekleniyor. Cumali, "Bütün bunları ben istemedim. Benim Çukur'un başına geçmek gibi bir derdim yoktu" sözleri dikkat çekiyor.

Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümünden çarpıcı bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Çukur'da babası İdris Koçovalı'yı Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenmesinin ardından kardeşini vuran ve mahalleden kovan Cumali, uzun zaman sonra Yamaç'la yüzleşme yaşıyor.

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Yamaç'ı karşısına alan Cumali "Bütün bunların ağırlığı benim omuzlarımda. Senin yüzünden bebe senin yüzünden. Şimdi söyle babama niye sıktın" sözleriyle hesap soruyor.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi. Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı.

Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı. Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti. Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı.

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Çukur'un tapularını tefeci Sermet'ten geri almaya giden Cumali, karşısında Çağatay Erdenet'i görünce şoke oldu. Çağatay Cumali'den, Ogeday'ı öldürmesini isteyince Cumali, saldırı düzenledi. Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu.
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Selim'i, Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığının ortaya çıktığı final ise Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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