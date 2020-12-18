Çukur 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı! Adını bile unutuyor!

Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak.

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 21 Aralık Pazartesi akşamı 108. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ile Nedim'in karşı karşıya olduğu Çukur'un yeni sezon fragmanında Cengiz'in adını hatırlamadığı korku dolu anlar herkesi şoke ediyor. Nedim'in bahsettiği konukların gelişi akıllarda soru işareti oluştururken, gelen kişilerden Yasmin'in elindeki Çukur sembolü dikkat çekiyor. "Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kaçabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde Selim'in intikamı için harekete geçen Koçovalılar'ın hamleleri nefes kesti. Cumali, Selim'in nasıl öldürüldüğüne dair ilk ipucunu buldu ve Cemil'e ulaşmayı başardı. Cemil, Cumali'ye oyun oynayarak onu tuzağa düşürmeye çalıştı ancak oyunu ortaya çıktı ve Koçovalılar, Cemil'i yakaladı. Finalde Selim'in ölümünden sorumlu olan Cemil'in sonunu Akın getirdi ve babasının intikamını aldı.

YAMAÇ, CENGİZ ERDENET'İ KAÇIRDI!

Yamaç, Erdenet fabrikalarını patlattıktan sonra ardı ardına hamlelerini yapmaya devam etti. Yamaç, Cengiz'in yolunu keserken Çukurlu gençler de arabasının tekerlerini patlattı. Bu sırada Yamaç'ın kaç tane ilaç fabrikası olduğunu sorması üzerine panikleyen Cengiz, arabası da çalışmayınca bir taksiye binmek zorunda kaldı ancak bindiği taksiyi Cumali Koçovalı kullanıyordu. Böylelikle Cengiz Erdenet'i kaçıran Yamaç, onu ayakkabılarını ve ceketini de alarak ıssız bir yere bıraktı.

KULKAN ERDENET, SAVAŞA HIZLA DAHİL OLDU!

Kulkan Erdenet ise Çukur'a hızlı bir giriş yaptı. Yamaç'ı takip ettiren Kulkan, Nehir'e ulaşarak onu kaçırdı. Nehir'in de Yamaç'tan hamile olduğunu öğrenen Cengiz'in keyfi yerine gelirken, Erdenetler'in evinde tutulan Efsun ve Nehir birbirini teselli etti.