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Çukur 109. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'ın Cengiz Erdenet planı nedir?

27.12.2020 22:27 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 109. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yamaç ve Cengiz'in konuşmasının gerilimi artırdığı tanıtımda Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşta yeni hamleler yapılıyor. İki tarafın da harekete geçtiği görülürken Yamaç'ın, Cengiz Erdenet maskesi takarak bankaya girdiği anlar büyük merak uyandırıyor. Yamaç'a hesap soran Karaca'nın sözleri ise dikkat çekiyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 28 Aralık Pazartesi akşamı 109. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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Çukur yeni bölüme Yamaç'ın Efsun ve Nehir'i kurtarma çabası damga vuracak.
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Kulkan'ın kaçırdığı Nehir ve Efsun ölümle burun buruna geliyor. Kulkan'ın sorduğu gizemli bilmeceyi çözmek için herkes seferber oluyor. Efsun ve Nehir'in tehlikede olduğunu öğrenen Yamaç, büyük bir şok yaşarken Çukur, harekete geçiyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek.

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Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak.

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Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.

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Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak.
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Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak.

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Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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