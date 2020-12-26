Ramo 26. son bölümde Yavuz öldü mü? Yiğit Özşener diziden ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan Ramo'ya veda mesajı

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 25 Aralık Cuma akşamı 26. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yavuz düzenlediği toplantıya herkesi çağırdı. Davetlilerin karşısına çıkmak için hazırlanan Yavuz, Ramo'yu görünce büyük şok yaşadı. Yavuz, Ramo'yu tehdit ederken, Ramo tereddütsüz şekilde Yavuz'u vurarak öldürdü. Ünlü oyuncu Yiğit Özşener de son bölümde Ramo dizisine veda etti.
Ramo'dan 26. bölümde ayrılan başrol oyuncusu Yiğit Özşener sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Özşener paylaşımında "Dünyalılar! Dünya, gücün değil vicdanın etrafında döner. Ve zaman - hep değilse de sıklıkla – hak edilmemiş payeleri geri almayı da, hak edilmiş ama verilmemiş olanları vermeyi de bilir. Yavuz Bey sizleri selamlar. Perde kapanır. Veda" notunu yazdı.
Ramo’nun tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek.
Bunun için de Sibel’i kullanacaktır.
İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey altüst olur.
Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
Okuyucu Yorumları 0 yorum