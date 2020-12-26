Ramo 26. son bölümde Yavuz öldü mü? Yiğit Özşener diziden ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan Ramo'ya veda mesajı

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 25 Aralık Cuma akşamı 26. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yavuz düzenlediği toplantıya herkesi çağırdı. Davetlilerin karşısına çıkmak için hazırlanan Yavuz, Ramo'yu görünce büyük şok yaşadı. Yavuz, Ramo'yu tehdit ederken, Ramo tereddütsüz şekilde Yavuz'u vurarak öldürdü. Ünlü oyuncu Yiğit Özşener de son bölümde Ramo dizisine veda etti.

YİĞİT ÖZŞENER'DEN RAMO'YA VEDA PAYLAŞIMI

Ramo'dan 26. bölümde ayrılan başrol oyuncusu Yiğit Özşener sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Özşener paylaşımında "Dünyalılar! Dünya, gücün değil vicdanın etrafında döner. Ve zaman - hep değilse de sıklıkla – hak edilmemiş payeleri geri almayı da, hak edilmiş ama verilmemiş olanları vermeyi de bilir. Yavuz Bey sizleri selamlar. Perde kapanır. Veda" notunu yazdı.

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo’nun tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek.