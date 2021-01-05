Çukur 110. son bölüme Ogeday'ın ölüm sahnesi ve Nehir'in vedası damga vurdu! Hazal Subaşı, Filiz Taçbaş ve Baki Davrak Çukur'dan ayrıldı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 110. son bölümü 4 Ocak akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde Yamaç Koçovalı'nın Erdenetler'den intikam aldığı sahneler nefes kesti.
Çukur son bölümde Olga'yı öldüren Seren bu defa da babasının katili olarak suçladığı Süreyya'yı vurdu. Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş diziye veda etti.
Diğer yandan ise Ogeday'ı kaçıran Koçovalılar, Kulkan'ı da tuzağa düşürdü. Kulkan düştüğü çukurdan kurtulmak için kendine uzatılan iple yukarı çıktığında abisi Ogeday'ı ağaçta asılmış halde gördü. Dizide Ogeday Erdenet rolünü canlandıran Baki Davrak da son bölümle Çukur'a veda etti.
Çukur'da en dramatik veda ise Yamaç'tan hamile olan Nehir'in ayrılma sahnesi oldu.
Yamaç'a bir mektup bırakarak kaçan Nehir, İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.
Önce Ogeday’ı kaçıran Yamaç daha sonra Cengiz Erdenet’i arayıp bilmece sordu. Bir anda Ogeday ve paraları arasında kalan Cengiz paraları seçince Kulkan’ın öfkesiyle karşılaştı. Kardeşi için hemen yola çıkan Kulkan bilmeceyi çözdü. Bulmacayı çözüp hemen at çiftliğine giden Cengiz ise karşılaştığı manzara sonra ne yapacağını bilmez bir halde paralarını kurtarmaya çalıştı.
Ancak asıl şoku Yamaç onu arayınca yaşadı. Yamaç gerçek paraları yakmadığını, ancak dolarları hasta çocukların tedavisi için bağışladığını söyledi.
Erdenetler’den intikam almaya devam Yamaç’ın bu seferki hedefi Kulkan oldu. Kardeşini kurtarmak için hemen harekete geçen Kulkan, kendini bir çukurun içinde buldu ama asıl tuzaktan haberi yoktu. Kulkan çukurdan çıkmak için ipi her çektiğinde Ogeday’ın tabutuna bir çivi daha çaktı. Çukurdan kurtulmak isteyen Kulkan, ipin diğer ucundaki abisi Ogeday'ın da ölümüne sebep oldu.
Cengiz'in oğlu Ogeday’ın ölümüne rağmen hiç bir şey yokmuş gibi davranması Kulkan'ı çıldırttı. Ormanda yaşananlardan sonra öfkeyle eve geri dönen Kulkan, Cengiz Erdenet’e artık oğlu olmadığını söyledi. Babasının parayı seçmesi yüzünden zaten öfkeyle dolan Kulkan artık yola tek başına devam etme kararı aldı.
Çukur’un 110. bölümünde aldıkları büyük darbe sonrası mahalleliyi karşısına toplayan Yamaç bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası mahallede upuzun bir sofra kurup hep beraber yemek yedikten sonra Cengiz’in peşine düştüler.
Akın yalıda Cengiz'i bulamasa da eli boş dönmeyip nerede saklandığına dair bir ipucu bulup döndü. Son sahnede ise Cengiz Erdenet, zehirli olan meyveleri her şeyden habersiz şekilde yedi.
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