Çukur 110. son bölüme Ogeday'ın ölüm sahnesi ve Nehir'in vedası damga vurdu! Hazal Subaşı, Filiz Taçbaş ve Baki Davrak Çukur'dan ayrıldı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 110. son bölümü 4 Ocak akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde Yamaç Koçovalı'nın Erdenetler'den intikam aldığı sahneler nefes kesti.

ÜNLÜ OYUNCULAR ÇUKUR'A VEDA ETTİ

Çukur son bölümde Olga'yı öldüren Seren bu defa da babasının katili olarak suçladığı Süreyya'yı vurdu. Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş diziye veda etti.

Diğer yandan ise Ogeday'ı kaçıran Koçovalılar, Kulkan'ı da tuzağa düşürdü. Kulkan düştüğü çukurdan kurtulmak için kendine uzatılan iple yukarı çıktığında abisi Ogeday'ı ağaçta asılmış halde gördü. Dizide Ogeday Erdenet rolünü canlandıran Baki Davrak da son bölümle Çukur'a veda etti.

YAMAÇ'TAN HAMİLE OLAN NEHİR KAÇTI!

Çukur'da en dramatik veda ise Yamaç'tan hamile olan Nehir'in ayrılma sahnesi oldu.

Yamaç'a bir mektup bırakarak kaçan Nehir, İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.