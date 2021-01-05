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Çukur'da Nehir'e ne oldu? Çukur'dan ayrılan Hazal Subaşı'dan diziye veda paylaşımı

05.01.2021 02:34 | Son Güncelleme:
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Çukur'da Nehir'e ne oldu? Çukur'dan ayrılan Hazal Subaşı'dan diziye veda paylaşımı

Çukur'da Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı son bölümde diziden ayrıldı. Çukur'da Yamaç'tan hamile olan ve düşmanlarından korumak için Yamaç'ı bir eve sakladığı Nehir kaçtı. Yamaç'a bir mektup bırakan Nehir, İstanbul'u terk etti. Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı ise diziye veda mesajı paylaştı. Çukur setinden fotoğraf paylaşan Hazal Subaşı "Her şey için çok teşekkürler" notunu yazdı.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 4 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen 110. son bölümünde Nehir'in veda sahnesi izleyenleri duygulandırdı. Yamaç'tan hamile olan ve Erdenetler'den korunmak için gizli bir evde tutulan Nehir, yanında bulunan Medet'i oyuna getirerek kaçtı. Giderkan Yamaç'a da bir mektup bırakan Nehir, kimsenin kendini bulamayacağı bir yere gittiğini söyledi. Nehir yıllar sonra Yamaç'ın oğlunu görebileceğini de yazdı.

HAZAL SUBAŞI ÇUKUR'A VEDA ETTİ

Çukur 110. son bölüme Ogeday'ın ölüm sahnesi ve Nehir'in vedası damga vurdu! Hazal Subaşı, Filiz Taçbaş ve Baki Davrak Çukur'dan ayrıldı!Çukur 110. son bölüme Ogeday'ın ölüm sahnesi ve Nehir'in vedası damga vurdu! Hazal Subaşı, Filiz Taçbaş ve Baki Davrak Çukur'dan ayrıldı!

Nehir, kendi ve bebeğinin hayatı için kaçtığını belirtti. Bu veda ile Çukur'da Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da diziden ayrıldı. Hazal Subaşı son bölümle birlikte Instagram hesabından Çukur'a veda paylaşımları yaptı.

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Çukur setinde çekilen fotoğrafları paylaşan Hazal Subaşı, "Hoşçakalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.

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HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okuyan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3.seçilmesinin ardından oyuncu olmaya karar vermiş ve eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve baş rolünü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk defa oyunculuk deneyimi yaşamış ve başrol oynayarak ilk çıkışını burada yakalamıştır.

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Hazal Subaşı, en son Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinin kadrosunda yer aldı.

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