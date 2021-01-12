Çukur 111. son bölüme Cengiz Erdenet'in ölüm sahnesi damga vurdu! Çukur'un Cengiz Erdenet'i Mustafa Avkıran diziden ayrıldı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 111. yeni bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde Cengiz Erdenet devri kapandı.

MASKELİ GİZEMLİ KİŞİ ÇUKUR'U TEK BAŞINA DURDURDU

Çukur'da babası Cengiz Erdenet'le konuşan Çağatay yeniden işlerin başına geçebilmek için geri döndü. Cengiz Erdenet'in otelde kaldığını öğrenen Koçovalılar ise otele baskın düzenledi. Ancak Çağatay'ın kendileri korumak için yurt dışından getirdiği siyah maskeli dövüşçü, kurduğu tuzaklarla Koçovalılar'ı tek başına kaçırdı. Cumali, Meke ve Yamaç'ı da yaralayan gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

ÇUKUR'DA KULKAN VE ÇAĞATAY'DAN BABALARINA BÜYÜK TUZAK

Ancak Çağatay ve Kulkan babaları Cengiz Erdenet'in devrinin bittiğini düşündükleri için beklenmedik bir karar aldı.

Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi. Şirketin başına geçmek isteyen Çağatay, Kulkan'la birlikte plan yaparak Cengiz Erdenet'i Koçovalılar'a teslim etti. Tüm adamlarını otelden çeken Çağatay, babası Cengiz'i tek başına ve silahsız bir şekilde bıraktı. Yamaç ve Cumali ise otele gelerek Cengiz Erdenet'i kaçırdı.