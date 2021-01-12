MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 111. son bölüme Cengiz Erdenet'in ölüm sahnesi damga vurdu! Çukur'un Cengiz Erdenet'i Mustafa Avkıran diziden ayrıldı!

Çukur 111. son bölüme Cengiz Erdenet'in ölüm sahnesi damga vurdu! Çukur'un Cengiz Erdenet'i Mustafa Avkıran diziden ayrıldı!

12.01.2021 02:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisi 111. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde Nejat İşler'in canlandırdığı Ercüment Çözer'in geri dönmesiyle işler karıştı. Koçovalılar Cengiz Erdenet'i almak için kaldığı otele baskın düzenledi. Ancak Erdenetler'in getirdiği siyah maskeli gizemli kişi tek başına saldırıyı savuşturdu. Finalde ise şok bir gelişme yaşandı. Kulkan ve Ercüment, Cengiz Erdenet'i Yamaç'a verdi. Final sahnesinde Cengiz Erdenet öldü. Usta oyuncu Mustafa Avkıran ise Çukur'dan ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 111. yeni bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde Cengiz Erdenet devri kapandı.

MASKELİ GİZEMLİ KİŞİ ÇUKUR'U TEK BAŞINA DURDURDU

Çukur'da babası Cengiz Erdenet'le konuşan Çağatay yeniden işlerin başına geçebilmek için geri döndü. Cengiz Erdenet'in otelde kaldığını öğrenen Koçovalılar ise otele baskın düzenledi. Ancak Çağatay'ın kendileri korumak için yurt dışından getirdiği siyah maskeli dövüşçü, kurduğu tuzaklarla Koçovalılar'ı tek başına kaçırdı. Cumali, Meke ve Yamaç'ı da yaralayan gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

ÇUKUR'DA KULKAN VE ÇAĞATAY'DAN BABALARINA BÜYÜK TUZAK

Ancak Çağatay ve Kulkan babaları Cengiz Erdenet'in devrinin bittiğini düşündükleri için beklenmedik bir karar aldı.

Çukur (6)

Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi. Şirketin başına geçmek isteyen Çağatay, Kulkan'la birlikte plan yaparak Cengiz Erdenet'i Koçovalılar'a teslim etti. Tüm adamlarını otelden çeken Çağatay, babası Cengiz'i tek başına ve silahsız bir şekilde bıraktı. Yamaç ve Cumali ise otele gelerek Cengiz Erdenet'i kaçırdı.

Çukur (7)

CENGİZ ERDENET ÖLDÜ

Finalde ise Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansını tanıdı. Cengiz Erdenet ise zehirlenmek yerine silahla kendini vurarak intihar etti. Böylece Çukur'da Cengiz Erdenet rolünü oynayan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran da 111. bölümde diziye veda etti.

Çukur (5)3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Ünlü oyuncu Mucize Doktor'da!Ünlü oyuncu Mucize Doktor'da!
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Diğer Haberler

Arka Sokaklar'a sürpriz oyuncu! Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu

Arka Sokaklar'a sürpriz oyuncu! Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu

Yasak Elma'ya bomba transfer! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya ortalığı karıştıracak!

Yasak Elma'ya bomba transfer!

Mucize Doktor'a flaş transfer! Zerrin Tekindor Mucize Doktor'da hangi rolde oynayacak?

Ünlü oyuncu Mucize Doktor'da!

Ekranlara dönen İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Barış Arduç'un yeni dizisiyle ilgili flaş gelişme!

Barış Arduç'un yeni dizisiyle ilgili flaş gelişme!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?

Dizideki ayrılık haberi olay oldu! Gerçek ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.