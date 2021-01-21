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Çukur 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akın Koçovalı ölecek mi? Çukur'da Sultan Efsun'u evden kovuyor!

21.01.2021 22:40 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 113. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Kulkan Erdenet'in bombalı saldırısında ağır yaralanan Akın Koçovalı yaşam savaşı veriyor. Akın Koçovalı'ya ne olacağı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı. Diğer yandan ise Efsun'un İdris Koçovalı'nın ölümünde parmağının olduğu ortaya çıkıyor. Sultan hamile olan Efsun'u evden kovuyor. İşte Çukur 113. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 113. yeni bölümü 25 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Çukur yeni bölümde Koçovalı ailesini bu defa Akın Koçovalı'nın saldırıya uğramasıyla yıkılıyor. Ağır yaralı olan Akın'ın durumu herkesi derinden sarsıyor. Efsun'un elinde İdris'in kanının olduğunu öğrenen Sultan ise Yamaç'tan hamile olan Efsun'u evden kovuyor.
Çukur (1)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet, Çukur'u tehlikeye sokacak yeni hamlesi için harekete geçti. Çukur'a bombalı tuzaklar kuran Erdenetler, Koçovalıları zor durumda bıraktı.

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Kahveye gelen Cumali, Erdenetlerin tuzağına düşen ilk kişi olurken, Cumali'den sonra Akın da Yasmin ile bomba tuzaklı bir odada mahsur kaldı. Bu durumdan kurtulmak için harekete geçen Yamaç ise Aliço'nun yanına geldi ancak burada bir şok daha yaşadı. Aliço'nun oturduğu koltuğun altında da bomba olduğunu öğrenen Yamaç, büyük bir çıkmazın içine girdi. Çukur'da işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlarken, Yasmin ile birlikte hastanede mahsur kalan Akın, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bombalar hakkında bilgi sahibi olan Yasmin, Akın'a bombayı nasıl çözeceğini anlattı. Bombayı etkisiz hale getiren Yasmin, Çukur'un kurtuluşu oldu. Akın'ı ve kendisini kurtardıktan sonra Yasmin, Cumali'nin yanına gelerek onun da altında yer alan bombayı etkisiz hale getirdi. Herkesin derin bir nefes aldığı anlarda ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Finalde Kulkan'ın gizli bombayı patlatması sonucu Akın ağır yaralandı. Korku dolu bu anlarda herkes şoke olurken, ölümle burun buruna gelen Akın Koçovalı'ya ne olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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