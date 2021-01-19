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Çukur 112. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Akın Koçovalı ve Seren Erdenet öldü mü? İrem Sak ve Burak Dakak Çukur'dan ayrıldı mı?

19.01.2021 02:33 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 112. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da Selim rolündeki Öner Erkan ve Cengiz Erdenet'i canlandıran Mustafa Avkıran'dan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Çukur'da Seren Erdenet, kuzeni Çağatay tarafından öldürüldü. İrem Sak böylece Çukur'a son bölümde veda etti. Final sahnesinde ise Akın Koçovalı, Kulkan Erdenet'in bombalı tuzağına düştü. Peki Çukur'da Burak Dakak'ın canlandırdığı Akın Koçovalı öldü mü? İşte Çukur 112. son bölüme damga vuran final sahnesi.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 112. yeni bölümüyle 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur son bölümde babası Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra şirketin başına geçen Çağatay, Kulkan'ı da yanına alarak Çukur'a yeni bir savaş başlattı. Kuzeni Seren Erdenet'i öldüren Çağatay, Çukur'a da büyük bir tuzak kurdu.

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İREM SAK ÇUKUR'A VEDA ETTİ

Çukur'da Seren Erdenet rolünü canlandıran güzel oyuncu İrem Sak diziye veda etti. Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da İrem Sak'a veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bazen düşman oldun, bazen dost. Babanın intikamı almadan gitmedin ama. Güle güle Seren. Teşekkürler İrem Sak" ifadeleri kullanıldı.

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Çukur'dan ayrılan İrem Sak ise Instagram'dan paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim" mesajıyla Çukur hayranlarına veda etti.

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ÇUKUR'DA AKIN ÖLDÜ MÜ?

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Çukur son bölümde Çağatay'ın yurt dışından getirdiği siyah maskeli gizemli savaşçı dehşet saçtı. Çukur'a giren ve her yere bomba koyan maskeli kişi, Yamaç'ın planlarını alt üst etti. Cumali bombadan kurtuldu. Ancak kahvehanenin karşısında bekleyen Akın'ı öldürmek için Kulkan uzaktan kumandalı bombayı patlattı. Patlamada Akın Koçovalı ağır yaralandı. Çukur'da Akın Koçovalı'nın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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ÇUKUR'DA VARTOLU GERİ DÖNDÜ!

Dizide Vartolu'yu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, yeni doğan kızıyla daha fazla vakit geçirebilmek için Çukur'un çekimlerine bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncu Çukur'un son bölümünde Afganistan'da ortaya çıktı. Çukur'da son olarak 2 Kasım'da ekrana gelen 101. bölümünde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, 11 bölüm sonra yeniden Vartolu rolüyle yeniden seyirci karşısına çıktı.
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