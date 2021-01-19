Çukur 112. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Akın Koçovalı ve Seren Erdenet öldü mü? İrem Sak ve Burak Dakak Çukur'dan ayrıldı mı?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 112. yeni bölümüyle 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur son bölümde babası Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra şirketin başına geçen Çağatay, Kulkan'ı da yanına alarak Çukur'a yeni bir savaş başlattı. Kuzeni Seren Erdenet'i öldüren Çağatay, Çukur'a da büyük bir tuzak kurdu.

İREM SAK ÇUKUR'A VEDA ETTİ

Çukur'da Seren Erdenet rolünü canlandıran güzel oyuncu İrem Sak diziye veda etti. Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da İrem Sak'a veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bazen düşman oldun, bazen dost. Babanın intikamı almadan gitmedin ama. Güle güle Seren. Teşekkürler İrem Sak" ifadeleri kullanıldı.

Çukur'dan ayrılan İrem Sak ise Instagram'dan paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim" mesajıyla Çukur hayranlarına veda etti.