MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 119. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Yamaç kızı Masal ve Efsun'u kurtardı

Çukur 119. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Yamaç kızı Masal ve Efsun'u kurtardı

09.03.2021 02:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 119. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Yamaç, Cumali, Metin ve Medet, amca Cumali Koçovalı'ya karşı savaş başlatmak için harekete geçti. Diğer yandan ise Efsun'u ve kızını Nizam'ın elinden kurtarmak isteyen Yamaç, gördüğü manzara karşısında tek başına villaya girdi. Yamaç, Nizam'ın korumalarını tek tek indirdikten sonra kızı ve sevgilisine ulaştı. Efsun ve Masal'ı kucaklayan Yamaç ailesi ile tekrar bir araya geldi. İşte Çukur son bölüm final sahnesi.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 119. yeni bölümüyle 8 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak. 4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur dizisinin son bölümüne, Yamaç'ın kızı Masal'ı ve sevdiği kadın Efsun'u kurtardığı anlar damga vurdu.

Çukur (1)1

Tek başına Efsun'un kaldığı eve gelen Yamaç, Nizam'ı kızı Masal'ın yanında görünce çılgına döndü. Yamaç, Nizam'ın korumalarını tek tek indirdikten sonra kızı ve sevgilisine ulaştı. Efsun ve Masal'ı kucaklayan Yamaç ailesi ile tekrar bir araya geldi.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç'ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek.

Çukur (1)

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan yeni dizi sürprizi! Kubilay Aka, Cam Tavanlar'da başrol oynayacakÇukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan yeni dizi sürprizi! Kubilay Aka, Cam Tavanlar'da başrol oynayacak

Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak.

Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.

Çukur (3)

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur (3)3

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur (4)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Menajerimi Ara'nın kadınlarından 8 Mart kutlamasıMenajerimi Ara'nın kadınlarından 8 Mart kutlaması
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrası Yunan basınından skandal sözler

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrası Yunan basınından skandal sözler

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Selena'nın Nazlı'sının son hali olay oldu

Selena'nın Nazlı'sının son hali olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Diğer Haberler

Sadakatsiz 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya, Derin'i Volkan'ın videosuyla mı yıkacak?

Sadakatsiz'de Asya'dan Derin'e Volkan videosu şoku!

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı herkesi üzüntüye boğdu! Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

Acı haber yasa boğdu! "Bundan sonra bir yanımız hep eksik"

Menajerimi Ara dizisinin kadınlarından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması

Menajerimi Ara'nın kadınlarından 8 Mart kutlaması

Mucize Doktor dizisinde yönetmen değişikliği!

Mucize Doktor dizisinde flaş değişiklik!

Cem Garipoğlu'nun hikayesi! Masumiyet dizisi yurt dışına açılıyor

Cem Garipoğlu'nun hikayesi! Masumiyet dizisi yurt dışına açılıyor

Sen Çal Kapımı dizisine bomba transfer!

Sen Çal Kapımı dizisine bomba transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.