Çukur 119. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Yamaç kızı Masal ve Efsun'u kurtardı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 119. yeni bölümüyle 8 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak. 4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur dizisinin son bölümüne, Yamaç'ın kızı Masal'ı ve sevdiği kadın Efsun'u kurtardığı anlar damga vurdu.

Tek başına Efsun'un kaldığı eve gelen Yamaç, Nizam'ı kızı Masal'ın yanında görünce çılgına döndü. Yamaç, Nizam'ın korumalarını tek tek indirdikten sonra kızı ve sevgilisine ulaştı. Efsun ve Masal'ı kucaklayan Yamaç ailesi ile tekrar bir araya geldi.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç'ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek.

Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak.

Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.