Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan yeni dizi sürprizi! Kubilay Aka, Cam Tavanlar'da başrol oynayacak

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, sezon sonunda ekran yolculuğunu sonlandıracak. Dizinin final kararı almasıyla birlikte Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka da yeni projesiyle gündeme geldi.

YAZ DİZİSİNDE ROL ALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu, yine Show TV ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Cam Tavanlar projesi ile anlaştı. Kubilay Aka daha önce de Netflix için çekilen Aşk 101 dizisinde başrol oynamıştı.

Hekimoğlu'nun yapım şirketi OJO Pictures'ın çekeceği ve yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu Cam Tavanlar dizisi yaz ayında ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna ve detaylarına ilişkin henüz bilgiler netleşmiş değil.



