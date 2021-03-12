Çukur 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 28. bölüm fragmanı çıktı mı? Çukur yeni bölüme Efsun’la Yamaç’ın duygu dolu anları damga vuracak

Çukur 4. sezon 28. bölüm fragmanı bomba gibi düştü. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 120. yeni bölümüyle 15 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak. 4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show Tv’nin fenomen dizisi Çukur, 4. sezon 27. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde; Yamaç, amcasını huzursuz etmek için karşısına oturup saatlerce gözlerini dikip ona bakıyor. Vartolu, oğlunun sünnet düğünü için Medet’le bir araya geliyor. Amcasının sevkıyatını baltalamadan önce Yamaç, Efsun’un tutulduğu eve gidiyor. Yamaç, Efsun’la kızını Nizam’ın elinden kurtarıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

