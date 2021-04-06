Çukur 123. son bölümde Celasun öldü! Çukur'dan ayrılan Kubilay Aka'dan duygusal veda paylaşımı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 123. yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı.

CELASUN AMCA TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

Çukur son bölümde amca Cumali Koçovalı'nın Yamaç'a yardım ettiği için gözden çıkardığı Celasun, Karacan'ın kendisini ikna etmesiyle mahalleden ayrılmaya karar verdi.



Ancak Celasun herkesle vedalaştıktan sonra arabasında iple boğularak öldürüldü. Amca Cumali'nin adamı ise Celasun'un cesedini ormanlık bir alana gömdü.

Çukur'un finalindeki şoke eden ölüm sahnesiyle birlikte Celasun rolündeki Kubilay Aka da diziden ayrılmış oldu.



KUBİLAY AKA'DAN ÇUKUR'A VEDA PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aka, "4 sene oldu dile kolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle. Eyvallah Çukur. Hakkınız ödenmez" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu yaz aylarında ekrana gelecek olan Cam Tavanlar dizisinde başrol oynayacak.

4 sene oldu dile dolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle.

Eyvallah Çukur. Hakkınız ödenmez! ????????????????❤️#çukur #celasun pic.twitter.com/tRzKt1TShd — Kubilay Aka (@kubilayakaa) April 5, 2021



