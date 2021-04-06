Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli 'Çukur Ormanı' projesini duyurdu: Doğa nefes alsın

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisi, 4 sezonluk ekran macerasını Mayıs sonunda tamamlayacak. Final hazırlıkları yapan Çukur dizisi anlamlı bir kampanya başlattı.

"ÇUKUR ORMANI'NDA HEDEF 50 BİN AĞAÇ"

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin duyurduğu projeyle Çukur Ormanı kurulması için harekete geçildi.

TEMA Vakfı işbirliğiyle Çukur Ormanı projesini başlattıklarını söyleyen ünlü oyuncu, "4 sezondur hayat verdiğimiz Çukur dizisine bu sezon veda ediyoruz. Finale doğru ilerken de hep birlikte TEMA Vakfı işbirliğiyle Çukur Ormanı projesini başlatıyoruz. Hedefimiz 50 bin ağaçlık bir orman. Siz de bize katılın, sizin de Çukur Ormanı'nda dikili bir ağacınız olsun. Dünyamıza, ülkemize, doğamıza nefes aldıralım. Doğa nefes alsın" ifadelerini kullandı.

