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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli 'Çukur Ormanı' projesini duyurdu: Doğa nefes alsın

06.04.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yapmaya hazırlanan fenomen dizi Çukur anlamlı bir doğa projesi başlattı. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin duyurduğu Çukur Ormanı kampanyasıyla, TEMA Vakfı ile birlikte 50 bin ağaçlık bir orman hedefleniyor. Ünlü oyuncu "Sizin de Çukur Ormanı'nda dikili bir ağacınız olsun. Doğa nefes alsın" sözleriyle dizinin hayranlarını kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisi, 4 sezonluk ekran macerasını Mayıs sonunda tamamlayacak. Final hazırlıkları yapan Çukur dizisi anlamlı bir kampanya başlattı.

"ÇUKUR ORMANI'NDA HEDEF 50 BİN AĞAÇ"

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin duyurduğu projeyle Çukur Ormanı kurulması için harekete geçildi.

TEMA Vakfı işbirliğiyle Çukur Ormanı projesini başlattıklarını söyleyen ünlü oyuncu, "4 sezondur hayat verdiğimiz Çukur dizisine bu sezon veda ediyoruz. Finale doğru ilerken de hep birlikte TEMA Vakfı işbirliğiyle Çukur Ormanı projesini başlatıyoruz. Hedefimiz 50 bin ağaçlık bir orman. Siz de bize katılın, sizin de Çukur Ormanı'nda dikili bir ağacınız olsun. Dünyamıza, ülkemize, doğamıza nefes aldıralım. Doğa nefes alsın" ifadelerini kullandı.

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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