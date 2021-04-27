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Çukur 126. son bölüm final sahnesi! Emmi öldü! Kadir Çermik Çukur'dan ayrıldı

27.04.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 126. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da amca Cumali Koçovalı, kendisini mahalleden gitmesi için tehdit eden ve Yamaç ile Salih'e gerçekleri açıklayacağını söyleyen Emmi için infaz kararı verdi. Amcanın gizemli adamı Emmi'ye saldırdı ancak Yamaç kurtarmayı başardı. Finalde ise Emmi bu defa amca Cumali'nin karşısına çıktı. Amca Cumali Emmi'yi kurşun yağdırarak öldürdü. Çukur'da Emmi'yi canlandıran Kadir Çermik ise diziden ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 126. yeni bölümüyle 26 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. 4 yıllık ekran macerasına Mayıs sonunda noktayı koyacak olan Çukur'da Karaca, Celasun, Kulkan Erdenet'ten sonra bu defa Emmi veda etti.

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AMCA BU DEFA DA EMMİ'Yİ ÖLDÜRDÜ

Çukur'da Amca Cumali'ye rest çeken ve bildiklerini açıklayacağını söyleyen Emmi'nin sonu kötü oldu. Amcanın kandırdığı Emmi ölümüne kendi ayaklarıyla gitti Amca Cumali Emmi'yi kurşun yağdırarak öldürdü.

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Silah seslerini duyan Yamaç ise geldiğinde Emmi'nin son anlarına şahit oldu.

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Yamaç'ın kucağında son nefesini veren Emmi ise "Çukur'u o adamdan koru" sözleriyle veda etti.

"ÇUKUR MUHTEŞEM BİR DENEYİM OLDU"

Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik son bölümün ardından diziye veda paylaşımı yaptı.

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Son set gününde Çukur ekibiyle birlikte çekilen fotoğrafı paylaşan Çermik, "Ne kadar şanslıyım. Çukur muhteşem bir deneyim oldu benim için. Herkesten çok şey öğrendim. Kameranın önünde arkasında kim vardıysa hep en iyisini yapmaya çalıştı. Herkese sonsuz teşekkürler. En çok da hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan seyircimize şükranlarımla" notunu yazdı.

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ÇUKUR'DAN EMMİ'YE VEDA PAYLAŞIMI

Çukur dizisinin sosyal medya hesabından ise Emmi ve Kadir Çermik için veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Çukur için yaşadın, Çukur için savaştın. Sonunda İdris’e kavuştun. Hoşça kal Çukur’un Emmi’si. #sonsilahşör #Emmi Teşekkürler Kadir Çermik" ifadeleri yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi
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