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  4. Çukur'dan ayrılan Kubilay Aka, Bensu Soral ile Cam Tavanlar'da başrol oynayacak! Cam Tavanlar dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çukur'dan ayrılan Kubilay Aka, Bensu Soral ile Cam Tavanlar'da başrol oynayacak! Cam Tavanlar dizisinden ilk fragman yayınlandı!

26.04.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur'da Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Kubilay Aka bu defa yeni diziyle hayranlarının karşısına çıkacak. Aka'nın Bensu Soral ile başrolü paylaştığı Cam Tavanlar dizisinden ilk fragman da yayınlandı.

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Cam Tavanlar'dan ilk tanıtım yayınlandı.

Cam Tavanlar (3)

İsmini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alan dizinin tanıtımında, iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibinin tatlı, sert yarışının sinyalleri veriliyor.

Cam Tavanlar (2)
Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Cam Tavanlar (8)
Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan 'Cam Tavanlar'ın yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk otururken, yapımcılığını ise Ojo Pictures üstleniyor.

Cam Tavanlar (5)
Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak 'Cam Tavanlar' çok yakında Show TV'de.

Cam Tavanlar (4)

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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