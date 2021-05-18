Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'a amcadan Koçovalı kardeşlere karşı Şahram planı!

Koçovalı Kardeşler'in Amca'ya karşı verdiği büyük savaşta çok önemli bir yere sahip olan Şahram'a hayat verecek Akkaya, ilk sahnesi için sete çıktı.

Dördüncü sezonuyla 7 Haziran akşamı büyük final yapmaya hazırlanan Çukur'un oyuncU kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli , Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Ekrana bir hafta ara veren Çukur'un yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü. Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar. Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti.

Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini gösterirken, yaşanacak büyük hesaplaşma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

