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Çukur 129. yeni bölüme Sarp Akkaya, Şahram rolüyle damga vuracak! Final yapacak olan Çukur'da son savaş!

24.05.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur bir haftalık aranın ardından merakla beklenen 129. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur'un yeni bölümünde Yamaç ve Efsun evlenecek. Final tarihi belli olan Çukur'un yeni bölümüne amca Cumali ile Koçovalı kardeşler savaşında yeni bir dönem başlayacak. Çukur'a katılan ünlü oyuncu Sarp Akkaya, Şahram karakteriyle yeni bölüme damga vuracak. Şahram, amcanın ise son kozu olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Ekrana bir hafta ara veren Çukur'un yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. 7 Haziran'da ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yapacak olan Çukur'un yeni bölümünde Şahram ile Koçovalı kardeşler savaşı başlayacak.

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AMCANIN SON KOZU ŞAHRAM!

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde amca Cumali Koçovalı'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

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Şahram karakterinin final öncesi Çukur'da dengeleri nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor.

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YAMAÇ VE EFSUN EVLENİYOR!

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Çukur'un yeni bölümünde Efsun ve Yamaç'ın düğünü ekrana gelecek. Koçovalı kardeşler ise düğünde eski günlerine geri dönecek.
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ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca’nın izini sürerken diğer yandan Çukur’un yaralarını sarmaya çalışacak.

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Koçovalılar’ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek.

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Yamaç, Çukur’u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur’da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca’nın hamlesi her şeyi değiştirecek.

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli Sarp Akkaya
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