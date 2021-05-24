Çukur 129. yeni bölüme Sarp Akkaya, Şahram rolüyle damga vuracak! Final yapacak olan Çukur'da son savaş!

Koçovalılar’ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek.

Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca’nın izini sürerken diğer yandan Çukur’un yaralarını sarmaya çalışacak.

Çukur'un yeni bölümünde Efsun ve Yamaç'ın düğünü ekrana gelecek. Koçovalı kardeşler ise düğünde eski günlerine geri dönecek.

Şahram karakterinin final öncesi Çukur'da dengeleri nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli , Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Ekrana bir hafta ara veren Çukur'un yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. 7 Haziran'da ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yapacak olan Çukur'un yeni bölümünde Şahram ile Koçovalı kardeşler savaşı başlayacak.

Yamaç, Çukur’u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur’da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca’nın hamlesi her şeyi değiştirecek.



