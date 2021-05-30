Çukur 130. bölümde kim ölecek? Çukur'da Şahram'dan Koçovalılar'a karşı büyük saldırı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 130. yeni bölümüyle 25 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Efsun'un Yamaç'tan hayatta kalacağına dair söz istemesinin dikkat çektiği Çukur'un yeni bölüm fragmanında Şahram, Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor.

Aksiyon dolu anların yaşandığı tanıtım yeni bölümde heyecanın doruklara ulaşacağının sinyallerini verirken, Cumali Amca'nın İdris Koçovalı'nın mezarına saldırması izleyenlerde şaşkınlık yaratıyor. Kadınların ve çocukların olduğu eve yapılan saldırı gerilimi artırırken, sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.