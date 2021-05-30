MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 130. bölümde kim ölecek? Çukur'da Şahram'dan Koçovalılar'a karşı büyük saldırı

Çukur 130. bölümde kim ölecek? Çukur'da Şahram'dan Koçovalılar'a karşı büyük saldırı

30.05.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 130. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. 7 Haziran'da final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'un yeni bölümünde amca Cumali ile Şahram'ın adamları Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor. Koçovalılar'ın evine de saldırı düzenleniyor. Eve gelen Yamaç ise gördükleri karşısında büyük şok yaşıyor. Çukur'da final öncesinde kimin öldüğü ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 130. yeni bölümüyle 25 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Çukur (3)

Efsun'un Yamaç'tan hayatta kalacağına dair söz istemesinin dikkat çektiği Çukur'un yeni bölüm fragmanında Şahram, Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor.

Çukur (6)

Aksiyon dolu anların yaşandığı tanıtım yeni bölümde heyecanın doruklara ulaşacağının sinyallerini verirken, Cumali Amca'nın İdris Koçovalı'nın mezarına saldırması izleyenlerde şaşkınlık yaratıyor. Kadınların ve çocukların olduğu eve yapılan saldırı gerilimi artırırken, sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Çukur (8)

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

Çukur (7)

Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

Çukur (1)

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

'Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler
Son Yaz'ın yeni bölümünde düğün heyecanı yaşanıyor!Son Yaz'ın yeni bölümünde düğün heyecanı yaşanıyor!
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti

Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

İSKİ: İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İSKİ: İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

"Asla gitmem" diyen ünlü isim konuk oldu

"Asla gitmem" diyen ünlü isim konuk oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.