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  4. Çukur 131. ve final bölümünden son fragman yayınlandı! Yamaç Koçovalı ve Şahram kavgası!

Çukur 131. ve final bölümünden son fragman yayınlandı! Yamaç Koçovalı ve Şahram kavgası!

06.06.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un büyük final bölümünden yeni fragman yayınlandı. Yamaç Koçovalı ve Şahram'ın teke tek mücadele ettiği heyecan dolu tanıtımda tansiyon giderek yükseliyor. "Yaşanan sert karşılaşmanın kazananı Yamaç mı olacak yoksa Şahram mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Çukur'un final bölümü öncesinde ise gala gecesi ekrana gelecek.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

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Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak.

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GALAYLA EKRANA VEDA EDECEK

TEMA Vakfı iş birliğiyle Show TV ekranlarında 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi yayınlanacak özel bir galayla hayranlarına veda edecek. Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında, Çukur Ormanı için kampanya düzenlenecek. Gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.

Çukur Final Yayını (3)_Aras Bulut İynemli

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekler.

Çukur Final Yayını (6)-Toygar Işıklı&Kubilay Aka

Çukur kadınlarından oluşan Çukur Burda grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecekler. Yine Kamufle ve Toygar Işıklı'nın yeni Çukur şarkısı 'Savaşın İçindeyim' ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sunulacak. Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği 'Son Mektup' şarkısıyla sahnede olacak.

Çukur Final Yayını (7)-Çukur Burda
Çukur Büyük Final Gala Yayını 7 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

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Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek.

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Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Efsane dizi Çukur'un, efsane final bölümüyle 7 Haziran Pazartesi 20.00'de Show TV'de.

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Çukur R

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Çok şükür bitiyor artık
hele şükür
Küçük emrah filmi gibi dizinin sonuna geldik. En başta iyi giden dizinin sonu bu şekilde. Yamaç ın Anasına amcası göz dikti, karısı pavyona düştü, emrah pardon yamaçın sevdikleri kahpeçe öldürüldü, kendi dayak yiyip duruyordu saten.Sonunda süpriz mi? hiiiç beklemiyorum.
sevgili kullanıcı bide düzgün yazabilsen neler anlatican kimbilir:))))

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