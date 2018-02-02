Çukur 15. yeni bölüm fragmanı izle: Vartolu, baba-oğulu karşı karşıya getirdi!

Çukur 15. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Show TV'nin kısa zamanda fenomen olan dizisi Çukur son bölümde Vartolu'nun abisi olduğunu öğrenen Yamaç ile babası İdris arasında gerilim yükseliyor. Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç, Sena'ya "Buradan nasıl çıkacağım?" diye dert yakınırken bayılır. Sena'nın feryatları ile izleyenlerin yüreklerini dağladı. 15. yeni bölüm fragmanında İdris, Paşa'yı sorguluyor. Yıllardır kendisinden Vartolu gerçeğini nasıl sakladığını sorduğu sırada araya Yamaç giriyor. Ve baba ile oğul arasında sert tartışma yaşanır. İşte ilginç gelişmelerin yaşandığı Çukur 15. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“DELİRMEDEN ÇUKUR’DAN NASIL ÇIKACAĞIM?”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 15. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Yamaç, “Ben ne yapacağım Sena, delirmeden Çukur’dan nasıl çıkacağım?” diyerek gözyaşlarına boğulurken, İdris’in Paşa’ya hesap sorduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Yamaç’la İdris’in karşı karşıya geldiği tanıtımda Yamaç’ın sözleriyle sinirlerine hakim olamayan İdris’in, Yamaç'a elini kaldırdığı dakikalar ise tansiyonu yükseltiyor. İşte "Çukur"un 15. Bölüm Tanıtımı!