Çukur 15. yeni bölüm fragmanı izle: Vartolu, baba-oğulu karşı karşıya getirdi!

Çukur 15. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Show TV'nin kısa zamanda fenomen olan dizisi Çukur son bölümde Vartolu'nun abisi olduğunu öğrenen Yamaç ile babası İdris arasında gerilim yükseliyor. Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç, Sena'ya "Buradan nasıl çıkacağım?" diye dert yakınırken bayılır. Sena'nın feryatları ile izleyenlerin yüreklerini dağladı. 15. yeni bölüm fragmanında İdris, Paşa'yı sorguluyor. Yıllardır kendisinden Vartolu gerçeğini nasıl sakladığını sorduğu sırada araya Yamaç giriyor. Ve baba ile oğul arasında sert tartışma yaşanır. İşte ilginç gelişmelerin yaşandığı Çukur 15. yeni bölüm fragmanı...
“DELİRMEDEN ÇUKUR’DAN NASIL ÇIKACAĞIM?”
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 15. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Yamaç, “Ben ne yapacağım Sena, delirmeden Çukur’dan nasıl çıkacağım?” diyerek gözyaşlarına boğulurken, İdris’in Paşa’ya hesap sorduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Yamaç’la İdris’in karşı karşıya geldiği tanıtımda Yamaç’ın sözleriyle sinirlerine hakim olamayan İdris’in, Yamaç'a elini kaldırdığı dakikalar ise tansiyonu yükseltiyor. İşte "Çukur"un 15. Bölüm Tanıtımı!
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 14. bölümüyle birlikte altı bölümlük heyecan dolu yüzleşme serisi başladı. İlk günden bu yana Vartolu’nun geçmişinin peşinde olan Yamaç’ın yüzleştiği sarsıcı gerçek, ona hayatının en büyük şokunu yaşattı. Cezaevindeki kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Yamaç’tan kurtulamayacağını anlayan Paşa, silahını çekerek kafasına dayadı fakat Yamaç’ın müdahalesiyle başarılı olamadı. Paşa’dan bilgi almaya çalışan Yamaç, kafasında eksik kalan parçaları yavaş yavaş tamamladı. Bölümde Vartolu ile çocukluk aşkı Saadet’in yıllar sonra karşı karşıya geldiği dakikalar da ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Saadet, Vartolu’yla ilgili gerçekleri kaldıramazken, Vartolu’nun Saadet’e sarılarak ağladığı anlar izleyicileri derinden etkiledi. Bölümün final sahnesinde elindeki tüm parçaları birleştirerek Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen ve gözyaşlarına boğulan Yamaç’ın neler yapacağı büyük bir merakla beklenecek.
Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 5 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
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