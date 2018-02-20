Çukur 18. bölümden ilk sahne! Medet'in vurduğu Selim öldü mü?

Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı.

Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi. Bu arada Akşın, Celasun'un kendisinden uzaklaşma sebebinin Karaca değil de annesi olduğunu öğrenince Karaca'ya yaptıklarından dolayı çok üzüldü. Ayşe'nin kendi isteğiyle kaçtığını öğrenen Selim ise deliye döndü, Ayşe'yi otel odasında bırakıp sadece Karaca'yı alarak eve gitti. İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi.