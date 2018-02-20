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Çukur 18. bölümden ilk sahne! Medet'in vurduğu Selim öldü mü?

ÇUKUR HABERLERİ  | 20.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı Çukur’un 18. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur 18. bölüm ilk sahnesinde (sneak peek) Selim, telaşla Yamaç’ı eve götürmek isterken Medet’i görüyor. Kanlar içinde kalan ve ayakta durmakta zorlanan Medet’in, Yamaç’la Selim’e silah çektiği anlar heyecanı yükseltiyor. Medet’in ateş ettiği sırada Yamaç’a kendini siper eden ve vurulan Selim yere yığılırken, şoke olan Yamaç öfkeden deliye dönüyor. Çukur'un 18. bölümündeki bu sahneler, Selim öldü mü sorusunu akıllara getirdi.

Çukur 18. bölümden ilk sahne! Medet'in vurduğu Selim öldü mü?

Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı.

Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi. Bu arada Akşın, Celasun'un kendisinden uzaklaşma sebebinin Karaca değil de annesi olduğunu öğrenince Karaca'ya yaptıklarından dolayı çok üzüldü. Ayşe'nin kendi isteğiyle kaçtığını öğrenen Selim ise deliye döndü, Ayşe'yi otel odasında bırakıp sadece Karaca'yı alarak eve gitti. İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi.

Bölüme damgasını vuran sahnelerden biri, Çukur'a fırtına gibi giren Emrah'la Yamaç'ın karşılaşması oldu. Yamaç'ı şaşırtmayı başaran Emrah, Çukur'da Meke, Emmi, Selim ve Paşa haricindeki tüm adamları gözaltına aldı. Bu adamlara İdris Koçovalı da dahildi. Bölümün final sahnesinde Komiser Emrah’ın Sena'nın abisi olduğu ortaya çıktı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayınve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 18. bölümü 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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