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Çukur 26. bölümden ilk sahne! Vartolu'nun büyük seçimi! Aşkı Saadet mi Çukur mu?

ÇUKUR HABERLERİ  | 17.04.2018 01:43 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 26. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm ilk fragmanında Vartolu, aşkı Saadet ile Çukur arasında kalıyor. İdris Koçovalı, Vartolu'ya kızarak 'Kızımı koruyacaksan eğer, yaşadığın hayatın içine sokmayacaksan al, götür, evlen, nerede istersen mutlu yaşa diyecektim ama sen mahallenin çocuklarını kendine koruma yapmışsın ulan' diyor. İdris, tarafını seçen Vartolu’ya, “Çukur’un babası olacaksan eğer Saadet’in kocası olamazsın!” sözleriyle meydan okuyor.

Çukur 26. bölümden ilk sahne! Vartolu'nun büyük seçimi! Aşkı Saadet mi Çukur mu?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölümünden ilk sahne yayınlandı. İdris Koçovalı, “Kızımı koruyacaksan eğer, yaşadığın hayatın içine sokmayacaksan al, götür, evlen, nerede istersen mutlu yaşa diyecektim ama sen mahallenin çocuklarını kendine koruma yapmışsın!” sözlerine karşı sesini yükselten Vartolu’ya babası olduğunu hatırlatacak bir ses tonuyla karşılık veriyor. İdris’in, tarafını seçen Vartolu’ya, “Çukur’un babası olacaksan eğer Saadet’in kocası olamazsın!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

Çukur’un merakla beklenen 26. bölümü 23 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 25. bölümünde hastaneden çıkarılan Sultan, “Çukur evimiz, Sultan anamız!” sloganları eşliğinde eve getirildi. Yamaç’a çok ağır bir konuşma yapan Sultan, onu bu hale getiren Medet’ten intikamının alınmasını istedi. Nazım, Çukur’un adamlarının koruduğu mekanları ele geçirmeye başladığı bilgisini Vartolu ile paylaştı. Nazım’ın planıyla mağdur olan Çukur gençleri Vartolu’nun yanına gelecekti. Durumdan haberdar olan Yamaç ve Koçovalılar olayı anlamaya çalışırken Selim, Nazım’ın yanına gitti. Saadet’ten af dileyen Sultan, Salih meselesini tamamen kapatmak için Saadet’i evlendirmek istedi. Karaca’nın doğum gününü kutlamak için büyük bir ziyafet sofrası kuran Koçovalılar uzun bir zaman sonra mutlu aile sofrası etrafında bir araya geldi. Laboratuarda zehirlenen adamları hastaneye götüren ve başında bekleyen Medet’i bulan Kemal ile Metin onu Yamaç’a teslim etti. Sultan ile Medet’in yüzleşmesi gerilimi yükseltti. Nazım ve Emrah ile görüşen ve tarafını seçen Vartolu, Aliço’nun onları izlediğinden habersizdi. Emrah’la birlikte evinin önüne gelen Vartolu, Çukur'un adamlarının bir kısmının tarafına geçtiğini gördü. Nazım-Emrah ittifakının içinde yer alan Vartolu bu işten oldukça memnun görünüyordu.

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