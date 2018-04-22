Çukur 26. yeni bölüm 2. fragmanı: Yamaç alevler arasında! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 26. yeni bölüm fragmanı, Show TV tarafından hayranları ile paylaşıldı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur yeni bölümde Nazım ile Emrah'ın ittifakı daha da güçleniyor. Nazım'ın dediği ve İdris ile Sultan'ın ona hitaben sert konuşmaları Selim'i de bu ittifakı katılmasını sağlıyor. Çukur son bölümde Vartolu, İdris Koçovalı'ya karşı bu ittifaka katılmıştı. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu, depoyu ateşe veriyor. Yamaç ise Paşa'yı engelleyerek girdiği alevlerin arasında zor durumda kaldı. Yamaç'ın yere yıkıldığı Çukur 26. bölümde neler olacak merak ediliyor. İşte Çukur 26. yeni bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR 26. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.