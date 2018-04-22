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Çukur 26. yeni bölüm 2. fragmanı: Yamaç alevler arasında! (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 22.04.2018 22:38 | Son Güncelleme

Çukur 26. yeni bölüm fragmanı yayında! Show TV'nin heyecanı, aksiyonu bol dizisi Çukur yeni bölümde Yamaç'ın başı belada. Yamaç son bölümde Vartolu tarafını seçmişti. Şimdi o ekibe Selim de katılıyor. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu'nun ateşe verdiği mekana Yama, Paşa'yı engelleyerek giriyor. Ama yoğun dumanların arasında kalan Yamaç'ın yere yıkılmış görüntüsü izleyenleri meraklandırıyor. İşte Çukur 26. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti...

Çukur 26. yeni bölüm 2. fragmanı: Yamaç alevler arasında! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 26. yeni bölüm fragmanı, Show TV tarafından hayranları ile paylaşıldı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur yeni bölümde Nazım ile Emrah'ın ittifakı daha da güçleniyor. Nazım'ın dediği ve İdris ile Sultan'ın ona hitaben sert konuşmaları Selim'i de bu ittifakı katılmasını sağlıyor. Çukur son bölümde Vartolu, İdris Koçovalı'ya karşı bu ittifaka katılmıştı. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu, depoyu ateşe veriyor. Yamaç ise Paşa'yı engelleyerek girdiği alevlerin arasında zor durumda kaldı. Yamaç'ın yere yıkıldığı Çukur 26. bölümde neler olacak merak ediliyor. İşte Çukur 26. yeni bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR 26. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.

ÇUKUR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölümünden ilk sahne yayınlandı. İdris Koçovalı, “Kızımı koruyacaksan eğer, yaşadığın hayatın içine sokmayacaksan al, götür, evlen, nerede istersen mutlu yaşa diyecektim ama sen mahallenin çocuklarını kendine koruma yapmışsın!” sözlerine karşı sesini yükselten Vartolu’ya babası olduğunu hatırlatacak bir ses tonuyla karşılık veriyor. İdris’in, tarafını seçen Vartolu’ya, “Çukur’un babası olacaksan eğer Saadet’in kocası olamazsın!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 25. bölümü nefes kesti. Hastaneden çıkarılan Sultan, “Çukur evimiz, Sultan anamız!” sloganları eşliğinde eve getirildi. Yamaç’a çok ağır bir konuşma yapan Sultan, onu bu hale getiren Medet’ten intikamının alınmasını istedi. Uzun zaman sonra tüm Koçovalı ailesinin, Karaca’nın doğum günü nedeniyle aynı sofrada bir araya geldiği akşamın sonunda Sultan, Medet’le karşı karşıya geldi. Onu tekerlekli sandalyeye hapseden kişiyle yüzleşen Sultan’ın emri için Yamaç, eli tetikte bekledi.

Salih Koçovalı ile Vartolu arasındaki ince çizgide duran Vartolu, eski güçlü günlerine dönmek üzere adımını attı. Nazım ve Emrah ile sürpriz bir ittifak kuran Vartolu’ya Çukur’un adamlarının bazıları da katıldı.

Çukur 25. son bölümü izlemek için tıklayın

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