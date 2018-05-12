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Çukur 29. yeni bölüm fragmanı: Vartolu tutuklanıyor! (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 12.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin pazartesi günü ekrana gelen dizisi Çukur sezon finaline beş kala heyecan dorukta. Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç ile Vartolu'nun yüzyüze geldiği anlar heyecanla izlendi. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu, Cemil'i öldürmek suçunda tutuklanıyor. Bu sırada Yamaç'a söylediği sözler ise dikkat çekiyor "Sen Çukur'u kaybettin Yamaç!". İşte Çukur 29. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 29. yeni bölüm fragmanı: Vartolu tutuklanıyor! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 29. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur sezon finaline doğru ilerlerken dizide tempo yükseliyor. Çukur son bölümü Selim'in Cemil'i öldürmesi işe bitmişti. Saadet ile evlenecek olan Cemil'in ölümü Vartolu'nun üzerine kaldı. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu'nun tutuklanması sırasında Yamaç'a söylediği sözler ise merak uyandırdı. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 29. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Selim’in “İnsan biliyorsun unutmayı sever. Şimdi tam zamanı, birilerini öldür!” sözlerinin merak uyandırdığı tanıtımda Vartolu’nun uzaktan izlediği Yamaç, Emmi ve Paşa’nın düşünceli hali dikkat çekiyor. Tutuklanan Vartolu Yamaç’a, “Şimdi ben gidince Çukur’a bir in, kokusunu ciğerlerine çek. Çünkü sen bu gece Çukur’u kaybettin Yamaç!” sözleriyle meydan okurken, sezon finaline 5 bölüm kala Çukur’da heyecan hız kesmiyor.

ÇUKUR'A VEDA EDEN CEMİL OLDU!

Çukur son bölümünde, Yamaç'ın koruması Cemil, İdris Koçovalı tarafından Saadet ile istemediği bir evlilik yapmak üzereyken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu düğünün olmamasını en çok isteyenlerden biri olan Cemil, son kez Ayşe'nin karşısına çıkıp kaçmayı teklif ediyor. Ne olursa olsun Ayşesiz gitmeyeceğini söyleyen Cemil'in Selim hakkında bildiklerini İdris Koçovalı'ya anlatacağını duyan Ayşe, hiç düşünmeden saksı ile Cemil'e vuruyor. Terasta yatan Cemil'i gören Selim, Ayşe'den duyduklarından sonra hiç düşünmeden Cemil'i boğuyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 29. bölümünde Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır. Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

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