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Çukur 3. sezon 1. bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 09.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin meraka beklenen 3. yeni sezon 1. bölümünden ilk sahneler yayınlandı. Çukur'da İdris Koçovalı'nın ölmesi cezaevinde olan aile üyelerini yıkıyor. Selim gözyaşlarına boğulurken, Cumali ise sinir krizi geçiriyor. İşte Çukur yeni sezondan ilk görüntüler.

Show TV’de ekrana gelen, 16 Eylül Pazartesi yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak olan Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 3. sezonundan ilk sahne yayınlandı.

Yayınlanan ilk fragman ve sahnelerde, 'İdris mi Yamaç mı ölecek' sorusunun yanıtı da ortaya çıktı. Yeni sezon fragmanında Ercan Kesal'ın hayat verdiği İdris Koçovalı karakterinin öldüğü görülüyor.

“Yamaç ve İdris’e neler olacak?” sorusunun yanıtı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris’in canını isteyen Yücel’in baba-oğlu karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakileri soluksuz bırakmıştı.

Yayınlanan üçüncü sezon ilk tanıtımında Cumali’nin “İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?” sözleri ise izleyenleri şoke etti. İdris’in kollarına yığıldığı Yamaç’ın deliye döndüğü ve ağzından “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç?” sözlerinin döküldüğü nefesleri kesen tanıtımda İdris’in eşyalarını kapının önünde bulan Sultan gözyaşlarına hakim olamadı.

Diziye dahil olan Damla Sönmez’in de ilk kez görüldüğü yeni sezon tanıtımı heyecanı yükseltirken, darmaduman olan Koçovalıların neler yaşayacağı merakla bekleniyor. Çukur 3. Sezonuyla 16 Eylül Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor

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