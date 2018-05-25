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Çukur 31. bölüm fragmanı! Selim'in büyük ihaneti ortaya çıkıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 3 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Çukur'da bu hafta heyecanlı anlar yaşanacak. Yeni bölümde Yamaç ağebeyi Selim'in kendilerine ihanet ettiğini anlıyor mu? 31. bölüm fragmanında Yamaç'ın gözyaşları içinde söylediği 'Bana bunu yapmadın değil mi ağabey' sözleri dikkat çekiyor.

Çukur 31. bölüm fragmanı! Selim'in büyük ihaneti ortaya çıkıyor mu?

Çukur’un 31. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek
üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.

“Çukur”un merakla beklenen yeni bölümü 28 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.45’te Show TV’de!

Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek
Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile
usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor.

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