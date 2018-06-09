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Çukur 33. yeni bölüm 2. fragmanı (Sezon finali): Saadet'e ne oldu? (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 09.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

Çukur 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali ile Pazartesi günü Show ekranına gelecek Çukur yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Çarpıcı senaryosu ve usta oyuncu kadrosu ile Çukur bu yıl herkesin beğenisini kazandı. Çukur sezon finali fragmanında ikilinin mutlu görüntüleri ile başlıyor fakat sonrasında Saadet'in çığlıkları ve Vartolu'nun haykırışı merak içinde bırakıyor. Saadet'e ne oldu? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

Çukur 33. yeni bölüm 2. fragmanı (Sezon finali): Saadet'e ne oldu? (Çukur son bölüm izle)

Çukur 33. yeni bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Sezon finali öncesi yayınlanan Çukur yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırıyor. İlk sezonunda izleyenlerin büyük beğenisini kazanan Çukur sezon finalinde neler olacak? Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu ile Saadet'in mutlu görüntüleri yer alıyor. İkili sonunda birbirlerine kavuşmuştur. Vartolu, tam Medet'e çok mutlu olduğunu bahsettiği sırada Saadet'in çığlıkları sessizliği bozdu. Vartolu'nun gördüğü sahne karşısında şok oluşu izleyenleri merak içinde bıraktı. Acaba Saadet'e ne oldu? İşte Çukur sezon finali 2. fragmanı...

ÇUKUR 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.

ÇUKUR 33. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen sezon finali tanıtımı yayınlandı. Sezon finaline 4 gün kala heyecanın giderek arttığı Çukur, duygu ve heyecan yüklü tanıtımıyla beğeni topladı. İdris Koçovalı’nın “Biz buradan gideriz, yeter ki Çukur kalsın!” sözleri karşısında çaresiz kalan Yamaç’ın babasını ikna etmeye çalıştığı anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur sakinlerinin İdris’i gözyaşları içinde uğurladığı anlarda, “Çukur ölüyor, sen gidiyorsun!” haykırışları dikkat çekiyor. İdris’e meydan okuyan Selim ve Vartolu’nun bundan sonraki hamlesi merakla bekleniyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİ İÇİN BÜYÜK ORGANİZASYON!

Çukur’un büyük sezon finalini dizinin oyuncuları ile birlikte 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde izleyebilirsiniz. Bu büyük sezon finali gala gecesinde Çukur’da dinlediğiniz şarkıları da müzisyenler ve Çukur’un oyuncularıyla birlikte söyleyebilirsiniz. Elde edilecek gelirin Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacağı gecenin biletleri Biletix’te satışa sunuldu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi ekrana gelen 32. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. Sena ile gizlice hastaneye giden Saadet hamile olduğunu öğrendi. Cem ölen babasının intikamını almak için elinde silahıyla Vartolu’nun karşısına çıktı. Yamaç’ın gelmesiyle ikiliyi rehin alan Cem, onları ölümle tehdit etti. Bombaların havaya uçuştuğu sahnede Celasun’un yardımıyla Yamaç ve Vartolu tehlikeden kurtuldu. Celasun’a ağabeylik yapan Yamaç, Akşın’ı isteyip, Nedret’i ve İdris’i ikna etti. Fırtınalı günler geçiren Koçovalı Ailesi, Celasun ile Akşın’ın söz merasimi ile mutlu anlar yaşadı. Kendini kaybeden ve çatıya çıkan Sena’yı son anda kurtaran Yamaç’ın Sena’yı doktora götürmekten başka çaresi kalmadı. Bölümün finaline İdris’in oğlu Selim’in ihanetini öğrendiği sahne damgasını vurdu. Vartolu ile ortaklığını babasının yüzüne vuran Selim, Çukur’un yaşaması için İdris Koçovalı’nın mahalleyi terk etmesini istedi.

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