Çukur 33. yeni bölüm 2. fragmanı (Sezon finali): Saadet'e ne oldu? (Çukur son bölüm izle)

Çukur 33. yeni bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Sezon finali öncesi yayınlanan Çukur yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırıyor. İlk sezonunda izleyenlerin büyük beğenisini kazanan Çukur sezon finalinde neler olacak? Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu ile Saadet'in mutlu görüntüleri yer alıyor. İkili sonunda birbirlerine kavuşmuştur. Vartolu, tam Medet'e çok mutlu olduğunu bahsettiği sırada Saadet'in çığlıkları sessizliği bozdu. Vartolu'nun gördüğü sahne karşısında şok oluşu izleyenleri merak içinde bıraktı. Acaba Saadet'e ne oldu? İşte Çukur sezon finali 2. fragmanı...

ÇUKUR 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.