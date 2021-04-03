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Çukur 4. sezon 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm fragmanı yayınlandı: 'Senin canını alırlar'

03.04.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv’nin fenomen dizisi Çukur adım adım finale doğru ilerlerken heyecan doruğa yükseldi. Çukur 4. sezon 31. bölüm fragmanı izleyenleri şaşkına uğrattı.

Merakla beklenen Çukur 4. sezon 31. Bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Show Tv’nin pazartesi günlerine damga vuran yapımı Çukur dizisi adım adım finale doğru ilerlerken heyecan doruğa yükseliyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur'un 123. bölümünde Yamaç ve Vartolu bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Çukur yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 21:00'da Show TV ekranlarında olacak.

ÇUKUR 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur eski gibi ikiye bölünüyor ve Vartolu Yamaç kavgası başlıyor. Bu savaşı kimin kazanacağı zaten belliyken Vartolu Amca'yla birlikte kaybedenler takımında mı olacak yoksa hepsi Amca'ya karşı Vartolu'nun bir oyunu mu?

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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