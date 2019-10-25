Çukur 73. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Vartolu'ya ne oluyor? Koçovalılar'a şok saldırı

Çukur dizisi merakla beklenen 73. yeni bölümüyle 28 Ekim Pazartesi günü Show TV'de ekrana gelecek. Çukur'un yeni bölümünde Yamaç, Akın'ın mahallede uyuşturucu üretip sattığını öğreniyor. Çılgına dönen Yamaç, Akın Koçovalı'yı Çukur'dan kovuyor. Diğer yandan ise Koçovalılar çıkarıldıkları mahkemede serbest kalıyor.

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 5. bölümünde Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Polisler tarafından baskın yiyen Cumali, Damla’nın yardımıyla kaçmayı başardı. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden oldu. Kenan’ın oğlu Dağhan babasının intikamını almak için Çukur’a gelerek Yamaç’tan Cumali’yi istedi. Yamaç bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kaldı ve Şenol’un yardımıyla kurduğu oyunla nefesleri kesti. Efsun, Yamaç’la buluşma yerine geldiğinde beklemediği bir saldırıyla karşılaştı ve saldırıyı Yamaç’ın gerçekleştirdiğini düşündü. Saldırının arkasındaki kişinin Makbule çıkması izleyenleri şoke etti. Şenol’la birlikte Dağhan’ın mekânına giden Yamaç planıyla Dağhan’ı köşeye sıkıştırdı. Akın, İdris Koçovalı’nın emanetlerini Yamaç’a devretti, bu gelişme karşısında sakin kalarak ekran başındakileri şaşırtan Akın’ın planı merak uyandırdı. Yamaç, tüm mahalleliyi Çukur’u korumak için mücadeleye çağırırken, hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde buldu. Yamaç’ın yaşadığını Azer’e söyleyen Efsun, içine düştüğü oyundan habersizken Azer, Yamaç’a “teke tek” teklifinde bulundu.