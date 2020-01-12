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  4. Çukur 83. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Çağatay savaşı mı başlıyor? Çukur yeni bölüm bu hafta var mı?

Çukur 83. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Çağatay savaşı mı başlıyor? Çukur yeni bölüm bu hafta var mı?

DİZİ HABERLERİ  | 12.01.2020 20:48 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 83. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Çağatay Erdenet’in Yamaç’a “Ben müttefiklerime bunlardan birer tane veririm. Güzel işbirliğimizin nişanesi olsun diye ve tabii beni hatırlamaları için!” diyerek altın uzatması dikkat çekiyor. Mahsun ile yeni bir plan yapan Yamaç, “Bütün İstanbul’un duyacağı bir patlama” sözleriyle yaklaşan fırtınanın sinyallerini veriyor. İşte Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Çukur'un 13 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Mahsun Yamaç’ı, Çağatay konusunda uyarıyor. Cumali ise Azer’in evinde kalan Karaca’yı geri getirmek için harekete geçiyor

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 3. sezonun 16. bölümünde Çağatay Erdenet’in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç’tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca’yı Azer’in evinden almaya çalışan Cumali’yi sakinleştirecek. Karaca’nın Cumali’nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu’nun Türkiye’ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak. Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu’nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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