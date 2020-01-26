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Çukur 85. yeni bölümden çarpıcı fragman! Vartolu, kaçırdığı kardeşi Yamaç'a ne yapacak?

DİZİ HABERLERİ  | 26.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 85. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Selim’in “Kardeşini senden aldık dediler. Beni artık kimse durduramaz!” sözleriyle gözünü kararttığı tanıtımda Damla polisler tarafından götürülürken, Vartolu ve Yamaç’ın karşı karşıya geldiği anlar merakla bekleniyor. İşte Çukur 85. yeni bölümden çarpıcı fragman.

Çukur dizisi 27 Ocak Pazartesi akşamı 85. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak.

Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak.Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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