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Çukur 89. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Çağatay anlaşıyor: Doğru yolu bulacağını biliyordum

DİZİ HABERLERİ  | 23.02.2020 19:59 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 89. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukurlu gencin beklenmedik tepkisiyle Yamaç’ı şaşırttığı tanıtımda Damla, hamile olduğunu Cumali’ye söylüyor. Mahsun ve Remzi kavgası heyecanı yükseltirken Vartolu, Saadet’in karşısına çıkıyor. Cumali ortalığı savaş alanına çevirirken Yamaç ve Çağatay’ın el sıkıştığı anlar merak uyandırıyor. İşte Çukur 89. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 24 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 3. sezon 22. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye dönecek.

Çukur (1)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Çukur’daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına girerken Yamaç ve Vartolu da dağılan ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışacak. Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan’ın yanında alacak. Karaca zor bir seçim yapmak zorunda kalacak. Uzun zaman sonra evine dönen Vartolu, Sultan’a babasının katili konusunda hesap vermek zorunda kalacak. Damla’nın, Cumali’ye vereceği sürpriz haber büyük bir heyecan yaratacak. Babasından kalan boşluğu artık doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur’u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izleyecek ve herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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