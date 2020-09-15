Çukur 95. son bölüme damga vuran final sahnesi! Yamaç Koçovalı Çukur'dan böyle kovuldu!

Yamaç'ın en yakın adamı yapmak isteyen Cengiz Erdenet, planını devreye soktu. Koçovalı Hastanesi'nde tedavi gören Yamaç'ı kaçırarak kendi malikanesine getirdi ve iyileşmesini sağladı. Aldığı kurşunlardan sonra kısa sürede iyileşen Yamaç ise mahalleye geri döndüğünde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çok sevdiği Aliço bile Yamaç'ın yüzüne bakmadı. Yamaç ve Mahsun aynı sıralarda annelerinden helallik almaya gittiler. Mahsun annesinin elini öperken, Sultan ise Yamaç'a sadece çantasını uzattı. Annesinin elini öpmek için eve giden Yamaç kapıdan kovuldu.

Çukur dizisi 95. son bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana geldi. Çukur son bölümde, Arık Böke'nin Cumali'ye gönderdiği, İdris ve Yamaç'ın tuzağa düşürüldüğü ve İdris Koçovalı 'nın öldüğü anın görüntüleri, herkesi Yamaç'a düşman yaptı. Babası İdris'i Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenen Cumali, kardeşini vurdu. Hastaneye kaldırılan Yamaç'ı ise Cengiz Erdenet kaçırdı ve iyileşmesini sağladı.

ÇUKUR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Çukur dizisi ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu. "Affet Çukur" başlığı altında on binlerce mesaj paylaşıldı. Dizi son bölümüyle Twitter'de uzun süre TT listesinde yer aldı. Yamaç'ın mahalleden kovulma sahnesi ise Game of Thrones dizisinde Cersei Lannister karakterinin utanç yürüyüşüne benzetildi.

ÇUKUR'UN KAHVESİNİ NEDİM KİMİN ADAMI?

Çukur'da Koçovalılar'ın kahvesinde çalışan Nedim ise bambaşka biri çıktı.



Kahvede çaycı olarak çalışan Nedim, gelen bir telefondan sonra Celasun'dan yerini bakmasını isteyerek kahveden ayrıldı. Nedim, bir süre sonra topallamayı bırakarak lüks bir araca bindi ve Çukur'dan ayrıldı. Nedim yanındaki oldukça profesyonel adamlarla birlikte Erdenetler'in deposunu bastı. Kısa süre içerisinde güvenlikler etkisiz hale getirilirken, Murtaza da uzaktan kendilerini gözetliyordu.

Arık Böke Nedim'in operasyon yaparak kaçırdığı kamyonları takip cihazı ile buldu. Oldukça kalabalık olarak baskına gelen Arık kaçırılan malları geri aldı.



Yaşanan olayların ardından Nedim, gizemli bir kişinin yanına giderek hem Erdenet hem de Koçovalı tarafındaki gelişmeleri aktardı. Bir bahçede, elinde eldivenle gül toplayan gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Koçovalılar'a yakın ama Erdenet ailesine de düşman olan gizemli kişinin kimliği sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada, eldivenli kişinin daha önce öldürülen Yücel, Baykal yada İdris Koçovalı olabileceği şeklinde yorumlar yapıldı. Çukur'da Koçovalılar'ın içine adam sızdıran, Erdenet ailesine savaş açan kişinin kim olduğunun ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkması bekleniyor.

