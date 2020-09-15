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Çukur 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç'a büyük şok! "Çukur İstanbul'un en büyük parkı olacak" Çukur son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2020 01:31 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 95. son bölümde Yamaç mahalleden kovulurken Efsun'a gidiyor. Ancak ikiliyi öpüşürken gören Nehir şoke oluyor. Yeni bölümde ise Çukur'u büyük bir tehlike bekliyor. Erdenet ailesi Çukur'u yok etmek için harekete geçiyor. Mahalledeki evleri yıkmak için iş makinaları geliyor. Cengiz Erdenet'ten Çukur'un park yapılacağını duyan Yamaç'ın, bu durum karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. İşte Çukur 4. sezon 3. bölüm fragmanı.

Show TV’nin Ay Yapım imzalı Çukur dizisini 21 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 96. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Vartolu'dan destek gören Yamaç'ın abisine sarılıp gözyaşı döktüğü anlar izleyenleri duygulandırıyor. Çukur'dan ayrılan Yamaç, Efsun'un evine giderken ikisini gören Nehir şoke oluyor. Seren'in "Çukur'a mı taşınıyoruz?" sözleri dikkat çekerken, Cengiz Erdenet'ten Çukur'un park yapılacağını duyan Yamaç'ın, bu durum karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur sokakları Yamaç’ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalılar’ı bekleyen tek kötü haber bu olmayacak. Bütün aile önce Cumali’nin Yamaç’ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali'nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsılacak. Yamaç’ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık’la işlerine devam edecek ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konulacak. Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali Çukur’da yeni bir devir açtığını ilan edecek. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer’le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar alacaklar. Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu olacak.


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