Çukur 95. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç'ı kim kaçırdı? Yamaç'ın vuran Cumali'nin şaşırtan değişimi

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, uzun bir aranın ardından 7 Eylül Salı akşamı seyirci karşısına çıktı. Çukur'un 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 95. yeni bölümünden de 2. fragman yayınlandı. Çukur'da Cumali'nin babası İdris Koçovalı'yı Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenmesiyle ortalık karıştı. Cumali Yamaç'ı vururken, ağır yaralanan Yamaç hastaneye kaldırıldı.



CUMALİ VE VARTOLU GERİLİMİ

Cumali, Yamaç'ın iyileştikten sonra ise bir daha mahalleye ve ailelerine geri dönmeyeceğini açıkladı. Çukur'un yeni bölümünde ise Cumali ile Salih arasında Yamaç gerilimi yaşanıyor. Diğer yandan ise Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin "Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!" sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir'i öldürüp Çukur'a açık mesaj veren Arık Böke'ye Yamaç Koçovalı'nın tepkisi sert oldu. Erdenet'lerin holdingine giden Yamaç büyük kavgayı başlattı! Yamaç Koçovalı ile Arık Böke erdenet herkesin gözleri önünde yumruk yumruğa kavga etti.