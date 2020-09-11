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Çukur 95. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç'ı kim kaçırdı? Yamaç'ın vuran Cumali'nin şaşırtan değişimi

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2020 00:15 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 95. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. 4. sezonuyla geçen hafta seyirci karşısına çıkan Çukur'un yeni bölümüne, Cumali'nin kardeşi Yamaç'ı vurması damga vuracak. Yamaç ise tedavi gördüğü hastaneden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, "Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?" sorusu büyük merak uyandırıyor. İşte Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, uzun bir aranın ardından 7 Eylül Salı akşamı seyirci karşısına çıktı. Çukur'un 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 95. yeni bölümünden de 2. fragman yayınlandı. Çukur'da Cumali'nin babası İdris Koçovalı'yı Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenmesiyle ortalık karıştı. Cumali Yamaç'ı vururken, ağır yaralanan Yamaç hastaneye kaldırıldı.
yamac

CUMALİ VE VARTOLU GERİLİMİ

Cumali, Yamaç'ın iyileştikten sonra ise bir daha mahalleye ve ailelerine geri dönmeyeceğini açıkladı. Çukur'un yeni bölümünde ise Cumali ile Salih arasında Yamaç gerilimi yaşanıyor. Diğer yandan ise Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin "Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!" sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir'i öldürüp Çukur'a açık mesaj veren Arık Böke'ye Yamaç Koçovalı'nın tepkisi sert oldu. Erdenet'lerin holdingine giden Yamaç büyük kavgayı başlattı! Yamaç Koçovalı ile Arık Böke erdenet herkesin gözleri önünde yumruk yumruğa kavga etti.

Erdenet ailesinin uyuşturucu işinde olduğunu öğrenen Koçovalı kardeşler büyük oyunu başlattı. Uyuşturucu yüklü tırları ele geçiren Koçovalı'lar planın 2. aşaması için hazırlıklara başladı. Uyuşturucu yüklü tırları ele geçiren Koçovalı kardeşler güçlerini göstermek ve mesaj vermek için Cengiz Erdenet'in önünü kestiler. Yakaladıkları uyuştucuları Cengiz Erdenet'in arabasının üstüne boşaltan Koçovalı Kardeşler kim olduklarını açık şekilde gösterdi.

Çukur'a gelen Seren Erdenet elinde olan görüntüleri Cumali'ye verdi Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı vurduğu görüntüleri izleyen Cumali tüm kahvehaneyi birbirine kattı! Sahnenin finalinde Yamaç'ı vuran Cumali herkesi şok etti.


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